Руководители Чечни и Дагестана прокомментировали конный поход в Новолакский район

Врио главы Дагестана Сергей Меликов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов выступили с комментариями по поводу состоявшегося в минувшую субботу, 3 апреля, паломничества чеченцев на могилу героя Кавказской войны Байсангура Беноевского. Визит трех десятков всадников с чеченскими флагами в Новолакский район Дагестана вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Свою позицию Сергей Меликов высказал на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое состоялось вчера, 6 апреля, в Махачкале.

«Я рад, что дагестанская общественность своевременно и достаточно взвешенно отреагировала на имевший место в одном из районов республики инцидент,— сказал Сергей Меликов (цитата по сайту главы республики).— Но мы все обязаны сделать верные выводы, и эта ситуация не должна остаться без внимания или, наоборот, стать поводом для дальнейших провокаций».

Врио главы Дагестана попросил министерства и ведомства республики внести в ближайшее время согласованные с коллегами из Чечни и других регионов Северного Кавказа предложения, направленные на укрепление добрососедских отношений.

А сегодня, 7 апреля, республиканское агентство «Грозный-Информ» опубликовало комментарий председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Он критически высказался по поводу официальных комментариев дагестанской стороны: «Выяснилось, что паломники — злостные нарушители, которые преступали законы и вообще с недобрыми намерениями двигались в сторону Дагестана. А доблестные полицейские предотвратили провокацию. Преподносится так, будто полиция остановила армию, идущую на штурм… С каких пор горцы, отправляясь друг к другу, стали это согласовывать! Что за угрозу могли представлять 30 всадников в национальных костюмах?»

Подобную реакцию господин Даудов объяснил страхом «некоторых, десятки лет проживающих в чужих домах, игнорирующих не только закон о реабилитации репрессированных народов, но и нормы Ислама и добрососедства». Спикер чеченского парламента привел властям соседней республики пример корректного отношения к паломникам, посещающим могилы дагестанских героев на территории Чечни. «Происшедшее — очень нехороший и неприятный прецедент. Надеемся, что подобное больше не повторится»,— заключил он.

Подробнее о паломничестве читайте в публикации “Ъ” «Несогласованный зиярат».

Юлия Рыбина, Махачкала