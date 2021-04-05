Несогласованный зиярат

Несогласованный конный поход из Чечни в Дагестан едва не привел к конфликту между представителями двух республик. Жители Чечни намеревались совершить зиярат (паломничество) к могиле народного героя Байсангура Беноевского, похороненного на территории соседнего региона. Конников остановили на транспортном кольце в Хасавюрте, объяснили их неправоту, после чего позволили проследовать на кладбище села Ярыксу, где похоронен участник Кавказской войны, наиб имама Шамиля.

Новость о том, что группу чеченских всадников с флагами республики остановили на дагестанской территории, стала одной из самых обсуждаемых в местных соцсетях в воскресенье. Из видеоролика было понятно, что с дагестанской стороны с визитерами разговаривал начальник уголовного розыска отдела МВД по Новолакскому району. Он объяснял гостям, что любая подобная акция должна быть согласована с дагестанскими властями, однако явно не нашел понимания. Чем закончился инцидент, из ролика осталось неясным — и авторы многочисленных комментариев выражали возмущение по поводу того, что власти Дагестана помешали свободному перемещению граждан России.

Активный участник Кавказской войны, полководец и наиб имама Шамиля, в 1859–1861 годах — имам Чечни Байсангур Беноевский был приговорен военно-полевым судом царских войск к повешению и казнен в марте 1861 года в Хасавюрте. Место захоронения наиба, труп которого с места казни выкрали его сторонники, долгое время держалось в тайне и было известно лишь его прямым потомкам. Тайна была раскрыта лишь в 2015 году, а три года спустя на могиле у села Ярыксу (Новолакский район Дагестана) был установлен памятный камень.

Официальные власти никак не комментировали ситуацию, однако источник в дагестанском МВД предложил следующую версию событий: «3 апреля через поля на лошадях к памятнику Байсангуру Беноевскому, расположенному на территории села Ярыксу Новолакского района, конным походом дошли 29 человек, чтобы почтить память Беноевского. Все они уроженцы Чеченской Республики. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работниками правоохранительных органов эта информация была доведена до участников похода, после чего они разошлись. Конфликтных ситуаций либо лозунгов, разжигающих межнациональный конфликт, зафиксировано не было». Этим же текстом позже отвечала администрация Новолакского района на просьбы СМИ прокомментировать инцидент.

Подробности субботних событий корреспонденту “Ъ” на условиях анонимности рассказал источник в районной администрации. «Акция участников чеченского конного клуба не была ни с кем согласована,— рассказал собеседник “Ъ”.— Они выступили в поход рано утром. Сейчас благодаря мессенджерам такие сборы можно организовать достаточно оперативно, а любителей конных прогулок в Чечне довольно много. Наши силовики узнали об этом плане и категорически предупредили, что согласия на такую акцию мы не даем. Несмотря на это, к одиннадцати часам, с флагами и в черкесках, они были уже на кольце в Хасавюрте, откуда начинается дорога в наш район. Представители правоохранительных органов и местной чеченской общины объяснили им, что подобные мероприятия надо согласовывать заранее, учитывая предписания закона и ограничения, связанные с пандемией. Однако они возразили, что ничего особенного они делать не собираются, хотят просто посетить могилу Байсангура, почтить его память».

Дагестанцы так и не смогли убедить незваных гостей из Чечни повернуть обратно.

Верхом они проследовали дальше, в Ярыксу (село находится на расстоянии девяти километров от транспортной развязки), посетили могилу, перекусили и вернулись домой, рассказал источник “Ъ”.

Вопреки распространившейся в соцсетях версии, уточнил он, подобный зиярат не был данью какой-то ежегодной традиции. «С тех пор как при стечении большого количества людей из Чечни и Дагестана открыли памятник Байсангуру, ни одной подобной акции не было».

Накануне начала второй чеченской войны в 1999 году Новолакский район (ок. 218 кв. км на границе между Дагестаном и Чечней) был одной из зон противостояния боевиков с одной стороны и федеральных военных и дагестанских ополченцев с другой. До депортации чеченцев в 1944 году нынешний Новолакский (тогда Ауховский) район относился к Чечено-Ингушетии; после депортации на освободившиеся земли были переселены лакцы, в том числе и насильственно. В начале 1990-х годов лакцы Новолакского потребовали предоставить им альтернативные земельные участки, после чего был создан так называемый новый Новолакский район и соответствующая госпрограмма переселения лакцев. По переписи 2010 года лакцы составляли около 48% населения района. Чеченцы Новолакского района (они образуют вторую по численности группа, 27,7% населения) периодически ставят вопрос о передаче муниципалитета Чечне, против чего выступают лакцы и аварцы (третья по численности группа, 21,9% населения района). Как ранее сообщал “Ъ”, спорами и протестами с обеих сторон регулярно сопровождаются мероприятия по оформлению административной границы Чечни и Дагестана, в том числе и в Новолакском районе.

Юлия Рыбина, Махачкала; Иван Тяжлов