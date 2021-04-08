Вышли в море

ГК «Альянс Марин Девелопмент» представила концепцию развития яхтинга в регионе, предполагающую создание сети марин по всему Азово-­Черноморскому побережью Кубани. Авторы документа предлагают включить его в федеральную программу развития туризма, чтобы обеспечить бюджетную и правовую базу для реализации проекта на основе государственного и частного партнерства, сделать привлекательным для частных инвесторов. Эксперты предполагают, что срок реализации программы составит не менее 10 лет. Окупаться строительство марин, по их мнению, будет за счет платных услуг владельцам яхт и развития коммерческой инфраструктуры прибрежных комплексов.



За основу проекта создания сети марин, предложенной ГК «Альянс Марин Девелопмент» накануне в Морской коллегии при Правительстве РФ, взята схема дислокации яхтенных стоянок, разработанной в 2009 году ООО АБ «Гор-­Проект». Схема предусматривала создание 23 марин общей вместимостью 11,5 тыс. яхт. В августе 2011 года администрация Кубани направила в адрес президента РФ предложение по развитию инфраструктуры яхтинга вместе со схемой размещения 16 марин, однако получить финансирование в тот момент не удалось.

О перезапуске проекта заговорили в конце 2020 года, в начале апреля 2021 года была представлена обновленная концепция. Она учитывала изменившиеся условия — присоединение Крыма, побережье которого также предлагают включить в план развития, а также принятый в 2011 году закон N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности». Он изменил ситуацию с перспективой финансирования — теперь в морской береговой зоне можно создавать объекты яхтинга и морские рекреационные комплексы за счет привлечения частных инвестиций или государственно-­частного партнерства, при этом инвестор может получить право собственности на объекты.

В результате реализации предложенных в проекте концептуальных решений может быть создано 36 новых марин суммарной вместимостью 12–15 тыс. стояночных мест. Проект учитывает реконструкцию уже существующих на Кубани марин

В результате реализации предложенных в проекте концептуальных решений может быть создано 36 новых марин суммарной вместимостью 12–15 тыс. стояночных мест. Проект учитывает реконструкцию уже существующих на Кубани марин, расположенных в Сочи, в Анапе, упоминается начатое строительство в Геленджике, которое привлекло 5 млрд руб. бюджетных инвестиций. В числе целей, помимо таких очевидных, как развитие международного яхтенного туризма и спорта, авторы называют также запуск прибрежного пассажирского внутригородского и межмуниципального морского сообщения. Это позволит создать альтернативную транспортную инфраструктуру и разгрузить автомобильные дороги региона.

Рассуждая об экономических перспективах, разработчики концепции опираются на мировой опыт, указывая, что в 2020 г. оборот марин у черноморских берегов Турции составил около $2 млрд за сезон, к 2023 году ежегодные доходы от яхтенного туризма в стране должны достигнуть $10 млрд. При этом, по данным пресс-­службы администрации Краснодарского края, россияне ежегодно тратят на стоянку и обслуживание яхт в Турции, Греции, Испании и других странах около €200 млн. Эти деньги при создании необходимых условий, могли бы оставаться внутри страны, увеличивая выручку компаний и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Экономический эффект только от услуг по размещению судов, при средней стоимости стоянки пятнадцатиметровой яхты около 800 тыс. руб. в год и условии 80% заполнении марин, оценивается в сумму более 8 млрд руб. ежегодно.

Рассуждая об экономических перспективах, разработчики концепции опираются на мировой опыт, указывая, что в 2020 году оборот марин у черноморских берегов Турции составил около $2 млрд за сезон

По мнению судовладельцев, увеличение числа марин в регионе создаст конкуренцию и может способствовать снижению стоимости стоянки, которая сейчас завышена из-за превышения спроса над ограниченным из-за отсутствия инфраструктуры предложения, что делает услугу неконкурентной на международном уровне.

Директор Черноморской ассоциации развития яхтенного туризма и спорта, владелец парусного клуба Pereplut Sailing Club Владимир Чубаров считает, что препятствием для развития яхтенного туризма в регионе является также несовершенство регулирующего законодательства.

«Нам необходимо создать, в том числе, правовые условия, которые сподвигнут российских владельцев яхт и маломерных судов выбирать стоянку на черноморском побережье РФ, а не в заграничных маринах. В составе рабочей группы, совете по морской деятельности Краснодарского края, мы разрабатываем предложения по совершенствованию законодательства в отношении эксплуатации маломерных судов — как в коммерческих, так и в личных целях. Взять, например, требования минтранса по эксплуатации судов — они были утверждены в 1997 году, технически устарели и нуждаются в обновлении», — поясняет господин Чубаров.

По информации одного из авторов концепции Юрия Рысина, советника губернатора Краснодарского края по архитектуре, в настоящий момент идет подготовительный этап, проработка проекта, он продлится до конца года. После этого предложение будет вынесено на рассмотрение правительства РФ.

«Строительство гидротехнических сооружений, базы для создания марин — это сложное и затратное мероприятие, муниципалитетам с этим самостоятельно не справиться, поэтому необходима федеральная программа, целевое выделение средств»,— считает господин Рысин.

По его оценке, в случае одобрения программы развития инфраструктуры для яхтинга, на ее реализацию потребуется не менее 10 лет.

Ольга Логинова