Инвесторы ищут сложностей

На фоне подготовки законопроекта об ограничении продаж сложных финансовых продуктов профучастники рынка отмечают рост запросов клиентов на получение статуса квалифицированного инвестора. По оценке брокеров, этот статус потенциально может получить каждый десятый розничный клиент.

Согласно опросу “Ъ” брокерских компаний, доля розничных инвесторов с ненулевыми брокерскими счетами, которые уже получили статус квалифицированного инвестора, составляет около 5%. По оценкам брокеров, еще столько же могут потенциально получить этот статус. При этом доля разнится в зависимости от специфики работы брокера — кто-то традиционно работает с более активными трейдерами, кто-то предоставляет услугу, ориентированную только на квалифицированных инвесторов, а кто-то предпочитает инвесторов, вкладывающихся вдолгую.

На конец 2020 года открыли брокерские счета около 10 млн розничных инвесторов. По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), общая доля ненулевых брокерских счетов, не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), составила 27%. Для получения статуса квалифицированного инвестора физическое лицо должно соответствовать одному из пяти требований. Самые распространенные два: стоимость активов не менее 6 млн руб. или объем сделок за последние четыре квартала с периодичностью не реже десяти раз в квартал и не реже одного раза в месяц на сумму не менее 6 млн руб.

Как сообщил во вторник главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов, в настоящее время у компании 31 тыс. клиентов со статусом квалифицированного инвестора (5% от количества зафондированных счетов). По его словам, потенциально этот статус могут получить 58 тыс. клиентов в рамках группы ВТБ, из этого числа брокерский счет есть у 22,6 тыс. клиентов. Для облегчения этого процесса в марте была запущена возможность пройти квалификацию в «ВТБ Онлайн». В апреле аналогичная возможность будет реализована в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Среди зафондированных брокерских счетов Сбербанка 8% проходят по объему активов как квалифицированные, в самом статусе квалифицированного инвестора находится больше половины из них, сообщили в банке.

У классических брокерских компаний процент квалифицированных инвесторов выше. В БКС от числа зафондированных счетов квалифицированными инвесторами по объему активов могут стать около 17%, из которых 64% уже получили статус квалифицированного инвестора. «Сейчас мы наблюдаем увеличившийся интерес клиентов к получению этого статуса»,— отмечает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир Инвестиций» Игорь Пимонов. В «Финаме» доля квалифицированных инвесторов от зафондированных счетов составляет 12,5% и более 60% клиентов, подходящих под категорию «квалов», уже получили этот статус. При этом руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов подчеркнул, что традиционно профиль клиента достаточно активный и поэтому доля клиентов, подходящих под эту категорию по обороту, составляет около 85%.

Клиенты уже сейчас проявляют активность в вопросе получения статуса квалифицированного инвестора, для того чтобы после вступления в силу ограничений по списку доступных к торговле инструментов не почувствовать на себе ограничения, пояснил Дмитрий Леснов. В «Фридом Финанс» отмечают, что клиенты компании стараются получить статус квалифицированного инвестора в первую очередь потому, что он дает право на участие в IPO. На 1 марта в «Фридом Финанс» — около 113 тыс. клиентов, из которых 18,5 тыс. являются «квалами».

Банк России мониторит скорость появления новых квалифицированных инвесторов. Зампред Банка России Владимир Чистюхин в интервью «Интерфаксу» на прошлой неделе заявил, что регулятор видит тенденцию по «окваливанию» клиентов, однако считает, что она не приобрела катастрофического масштаба.

Полина Смородская