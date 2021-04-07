Песков об ограничениях Zoom для России: свято место пусто не бывает

Администрация президента России не пользуется сервисом видеоконференций Zoom, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом в Высшей школе экономики рассказали господину Пескову о трудностях с продлением доступа. Представитель Кремля считает, что в этом вопросе «свято место пусто не бывает», и госучреждения и компании с госучастием в России и СНГ будут приобретать другие услуги.

Ранее “Ъ” сообщил, что компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским госучреждениям и госкомпаниям. Об этом говорится в письме дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта.

«Администрация президента не имеет аккаунта, и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас нет в этом потребности. Я вчера общался с друзьями из Высшей школы экономики, они действительно не могут продлить. Им заявили о неких ограничениях в связи с тем, что Высшая школа экономики имеет госфинансирование... Здесь, как говорится, свято место пусто не бывает. Будут покупать другие услуги»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Дмитрий Песков пояснил, что некоторые международные контакты организовывались по Zoom, однако сам президент «в ходе многочисленных ежедневных ВКС Zoom не пользуется». «И в рабочих планах мы Zoom тоже не используем, существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции»,— отметил он.

Господин Песков призвал переходить на существующие альтернативы. «Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время — они есть и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom»,— сообщил представитель Кремля. Дмитрий Песков выразил «сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые».

Объем рынка видео-конференц-связи в России из-за перехода на удаленный режим работы в 2020 году вырос до 2,5 млрд руб., следует из данных Telecom Daily. По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России (25% рынка), на втором месте — сам TrueConf (23%), далее — Skype (14%).

Подробнее о решении Zoom — в материале “Ъ” «Для госсектора надежнее селектор».