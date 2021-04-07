Zoom ограничил доступ к сервису для госучреждений и компаний России и СНГ

Компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом говорится в письме дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта.

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора»,— сказал “Ъ” гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко.

Решение Zoom может быть связано с санкционными рисками, считает директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов. «Учитывая, что США — это главный рынок для Zoom, компания старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж»,— сказал он. Также причиной для ограничения услуг Zoom в России может быть сложность соблюдения законодательства, отметил партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков.

Объем рынка видео-конференц-связи в России из-за перехода на удаленный режим работы в 2020 году вырос до 2,5 млрд руб., следует из данных Telecom Daily. По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России (25% рынка), на втором месте сам TrueConf (23%), далее Skype (14%).

Подробнее о решении Zoom — в материале “Ъ” «Для госсектора надежнее селектор».