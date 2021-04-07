Госдума увеличила до 5 тыс. рублей штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах

Госдума приняла в третьем чтении поправки в КоАП, увеличивающие с 1 до 5 тыс. руб. штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. Изменения вносятся в статью 12.10 кодекса. Повышенный штраф нельзя будет оплатить с 50-процентной скидкой.

Уточнено, что наказание будет применяться, в том числе, в случаях, когда водитель переезжает нерегулируемый переезд в момент приближения к нему «в пределах видимости» локомотива или дрезины.

Этим же законопроектом впервые в КоАП вводится санкция за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего 16-летия, в случае неоплаченного проезда. Штраф в 5 тыс. руб. будет применятся в отношении водителей и 20–30 тыс. руб. в отношении «должностных лиц» (контролеров).

Запрет на высадку на улицу безбилетных несовершеннолетних пассажиров ранее был прописан в уставе автомобильного транспорта, поправки в который вступили в силу 7 марта 2021 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Передайте паспорт за проезд».