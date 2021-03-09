Передайте паспорт за проезд

Контролеров в общественном транспорте с 7 марта наделили правами полицейских: они смогут требовать у льготников паспорт, а при перевозке детей — и свидетельство о рождении. Водителям же автобусов, троллейбусов и трамваев запретили высаживать на улице безбилетных несовершеннолетних пассажиров. Таковы нормы вступающей в силу новой редакции законодательства в области общественного транспорта.

7 марта вступила в силу новая редакция «Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта» (федеральный закон №259), разработанная Минтрансом по итогам заседания президиума Госсовета по пассажирским перевозкам в 2017 году с участием президента РФ. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общественным транспортом 20–30% граждан пользуются без билетов, и раскритиковал систему контроля за проездом: контролеры, в отличие от полицейских, не могут требовать документы у нарушителей. Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки к законодательству, в марте 2020 года документ внесли в Госдуму, в феврале 2021 года — приняли.

В законе максимально подробно описан механизм взаимодействия контролеров и пассажиров. Если гражданин имеет право на бесплатный проезд, он обязан предъявлять документ, предоставляющий такое право (например, столичную социальную карту). Если в документе нет фотографии, для идентификации личности пассажир обязан предъявить паспорт. Пассажиры отныне обязаны подтверждать факт оплаты проезда детей до 14 лет, следующих с ними, и провоза багажа. Надо также предъявлять свидетельство о рождении ребенка, если, к примеру, его социальная карта с фото перевыпущена (или потеряна) и подростку выдали временный именной социальный билет (в регионах аналогичные документы могут называться по-иному).

В новой редакции также уточнено, что оплаченный безбилетником штраф (санкции — от 50 руб. до 1 тыс. руб.— определены законами субъектов) не освобождает от оплаты проезда.

Если неизвестно, на какой остановке безбилетник сел в автобус, его долг за проезд рассчитают от начальной остановки до той, на которой он выйдет. Если же гражданин отказывается платить, он обязан покинуть салон «на ближайшем остановочном пункте». Однако если безбилетнику меньше 16 лет и он едет без сопровождения взрослого, то высадить его на улице нельзя.

Последняя норма стала реакцией Минтранса на случаи, происшедшие в 2017–18 годах, когда контролеры или водители высаживали подростков на мороз за безбилетный проезд. Так, в конце февраля 2021 года в Кирове 12-летней школьнице, сообщали СМИ, не хватило рубля для оплаты проезда, ее высадили из автобуса на улице, после чего она заболела. Похожая история недавно произошла с 11-летним школьником в Орске (Оренбургская область).

В Москве не было таких инцидентов, рассказали “Ъ” в столичном ГКУ «Организатор перевозок» (подчиняется дептрансу Москвы).

«Принятие закона позволит повысить удобство столичного транспорта для детей и их безопасность при передвижении по городу»,— считают в организации.

ГКУ планирует принять новый регламент по «выявлению и документированию правонарушений».

В Подмосковье запрет на высадку несовершеннолетних действует с 2017 года, рассказали в областном минтрансе: если ребенок не может оплатить проезд, его везут до нужной остановки. С водителями постоянно проводят инструктажи, говорят в ведомстве, и если сотрудник все-таки высадил ребенка, его могут уволить. «Ущерб, понесенный нами как перевозчиком минимален по сравнению с возможной угрозой здоровью, а иногда и жизни ребенка»,— говорит гендиректор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов. При этом водителю иногда сложно определить возраст пассажира, подчеркивают в компании. То есть на практике водитель может высадить безбилетника, не зная, что ему не было 16 лет.

Член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков считает, что теперь «мы получим группы асоциальных 14–15-летних подростков, которые ездят по городу фактически бесплатно».

В этом уверен и первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов, по мнению которого эти расходы регионам должен компенсировать федеральный бюджет (в десяти субъектах, по данным Минтранса, дети до 14 лет уже ездят бесплатно). «Посмотрим, как норма будет работать, и потом внесем поправки,— заявил “Ъ” господин Ефимов.— Вероятно, потребуется прописать более точные формулировки, чтобы школьники не могли просто так бесплатно все время ездить».

Иван Буранов