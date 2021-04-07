В Петербурге откроются дополнительные центры выдачи паспортов болельщиков для Евро-2020

В Санкт-Петербурге открывается два дополнительных центра выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) на предстоящие матчи Евро-2020. Заявку на получение документа можно будет оформить через официальный сайт или при личном посещении любого центра.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Новые центры выдачи откроются в ТД «Пассаж» на Невском проспекте и в ТЦ «Питерлэнд» на Приморском проспекте. Оба центра будут работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что закрытую на реконструкцию станцию метро «Зенит» у одноименного петербургского стадиона откроют к началу матчей Евро-2020.