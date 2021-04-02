Станцию метро «Зенит» откроют к Евро-2020

Станция метро «Зенит» будет открыта в Петербурге к матчам Чемпионата Европы по футболу. В настоящее время она закрыта из-за ремонта.

Как сообщает «Питер.ТВ», на станции, которая ранее называлась «Новокрестовская», завершены отделочные работы, заменены поручни траволаторов. Все оставшиеся монтажные работы планируется выполнить в срок.

Напомним, что станция метро «Новокрестовская» была официально переименована в «Зенит» в августе 2020 года. Инициатором смены названия был ФК «Зенит», который пообещал взять «весомую часть» затрат на себя. «Новокрестовская» была открыта в мае 2018 года

Подробнее о переименовании станции метро — в материале “Ъ-СПб” «“Зениту” тут место»