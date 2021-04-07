Защите отца директора ФБК не удалось добиться отмены его ареста

Ростовский областной суд оставил под арестом Юрия Жданова, отца директора ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Ивана Жданова. Ранее Советский районный суд Ростова-на-Дону заключил его в СИЗО до 21 мая по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Как выяснилось в ходе заседания суда, Юрий Жданов до 2020 года работал в администрации поселка Искателей в Ненецком округе. По версии следствия, жилищная комиссия, в которую входил господин Жданов, рекомендовала главе администрации предоставить женщине квартиру по договору социального найма. Глава подписал решение о выдаче, однако позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. Договор соцнайма был расторгнут, и семья вернула квартиру по решению суда.

Напомним, Юрия Жданова задержали в конце марта в отделе полиции в Ростове-на-Дону, куда его доставили после обыска в его квартире в Аксае. Советский районный суд Ростова назначил ему арест. Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции. На заседании адвокаты подчеркнули, что оснований для назначения такой строгой меры нет. «Обвиняемый участвовал в следственных действиях, никогда не скрывался, и мотивов для этого нет — преступление не настолько тяжкое. Хочу подчеркнуть, что назначение ареста при таком вменяемом составе преступления — это уникальный случай»,— подчеркнул адвокат. Защита просила назначить Юрию Жданову домашний арест или отпустить его под залог 1 млн руб., однако суд оставил в силе решение первой инстанции.

О том, как два месяца назад Иван Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении фрагментов фильма «Он вам не Димон», читайте в материале “Ъ”.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону