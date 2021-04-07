Шикарные ужины, вакцины вне очереди и гей-вечеринка в дни карантина

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для политиков во многих странах. Оппоненты изо всех сил старались доказать, что действия отдельных чиновников неэффективны и ошибочны,— нередко им это удавалось. У некоторых людей, облеченных властью, возникал соблазн воспользоваться сложившейся ситуацией для получения личной выгоды или прививки вне очереди — и порой их ловили за руку. “Ъ” рассказывает о тех, чью карьеру, похоже, сгубил COVID-19.

Не справились с кризисом

На этой неделе Министерство здравоохранения Словакии должно обнародовать результаты исследования вакцины «Спутник V» братиславским Государственным институтом по контролю за лекарственными препаратами. После этого Братислава, вероятно, определится, использовать ли уже поставленную в страну вакцину, и закупать ли новые партии. Однако теперь уже бывшему премьер-министру Словакии Игорю Матовичу эти закупки стоили его кресла.

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович Фото: Jakub Kotian / TASR via AP

Отношения с партнерами по правящей коалиции не ладились у господина Матовича весь тот год, что он находился у власти. Но после того, как 1 марта в Словакию была поставлена первая партия российского препарата «Спутник V», партнеры по коалиции возмутились тем, что с ними не посоветовались, и практически парализовали работу правительства.

«"Спутник" — не просто вакцина, а средство в гибридной войне»,— объявил глава МИД Словакии Иван Корчок.

3 марта еще большее внимание к поставкам вакцины привлекла неудачная шутка тогдашнего премьер-министра. В ходе одного из радиоэфиров журналист спросит Игоря Матовича, какой ценой ему так быстро удалось согласовать поставки препарата.

Премьер в ответ попытался пошутить, что обменял вакцину на территории закарпатской Украины.

Только после вызова посла Словакии в МИД Украины и крайне резкой реакции официального Киева ему пришлось извиниться за свои слова. А затем и подать в отставку. Правда, ему достался утешительный приз. 30 марта поручение сформировать новое правительство Словакии от президента Зузаны Чапутовой получил министр финансов Эдуард Хегер, а господин Матович занял освободившийся пост своего подчиненного.

Мрачная статистика распространения коронавируса в Бразилии уже стоила кресла министру иностранных дел страны Эрнесту Араужу, а теперь грозит обернуться импичментом и для экстравагантного президента Жаира Болсонару. COVID-диссидент, называвший вирус «легким гриппом», сам переболел им летом, но это не подтолкнуло Бразилию к попыткам кардинально выправить ситуации. Уже весной прошлого года Южная Америка стала одним из эпицентров пандемии, а Бразилия вышла в число мировых лидеров по заболеваемости и смертности. К апрелю 2021 года в стране заразились порядка 13 млн человек, скончались в общей сложности более 330 тыс. (по обоим показателям — это второе место после США в мире).

Бывший министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо Фото: Eraldo Peres / AP

Прививочная кампания стартовала в стране только в конце января, когда власти одобрили временное ограниченное использования вакцины производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech и шведско-британской AstraZeneca. Однако прививок по-прежнему не хватает. По данным СМИ, в конце марта глава МИДа Эрнесту Араужу подал заявление об уходе в отставку на фоне критики по поводу нехватки вакцин — якобы его действия не позволили ускорить поставку препаратов из-за рубежа. В итоге президент инициировал масштабные перестановки в правительстве, сменив сразу шесть министров.

На этой неделе президент Болсонару обсудил поставку и производство в Бразилии российского «Спутника V», однако не факт, что эти запоздалые усилия спасут президента от импичмента и позволят продержаться до выборов в октябре будущего года.

Не упустили выгоды

Скандалы, связанные с деятельностью политиков в условиях пандемии, коснулись не только вакцин. В ФРГ несколько депутатов от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС; входят в правящую коалицию) оказались замешаны в скандале с незаконным обогащением на закупках медицинских масок и медицинского оборудования.

Депутат от ХДС Николас Лёбель Фото: Jцrg Carstensen / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

По данным журнала Der Spiegel, депутат от ХДС Николас Лёбель сумел через принадлежащую ему компанию заработать порядка €250 тыс. на комиссиях по закупкам медицинских масок китайского производства. На посредничестве в системе, аналогичной госзакупкам, при продаже масок и респираторов неплохо заработал и депутат «братского» ХДС баварского Христианско-социального союза Георг Нюссляйн. В начале марта оба депутата объявили об уходе из своих партий. Хотя руководство партий было формально ни при чем, многие эксперты уверены, что скандал негативно сказался на результатах родной для канцлера Ангелы Меркель партии ХДС на мартовских выборах в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

А в Перу разразился скандал вокруг вакцинации высших должностных лиц. В середине февраля в отставку подала министр иностранных дел Элизабет Астет: оказалось, что она вакцинировалась от COVID-19 вне очереди. Дозы препарата производства китайской компании Sinopharm в тот момент предназначались только медикам и участникам клинических испытаний. «Я осознаю, какую серьезную ошибку совершила, и поэтому решила не принимать вторую дозу вакцины. По изложенным причинам я подала президенту заявление об отставке»,— призналась министр.

Как объявил президент Франсиско Сагасти, всего тайную прививку смогли получить почти 500 человек, в том числе высокопоставленные чиновники и экс-президент Мартин Вискарра.

Своего поста сразу же лишился глава Минздрава Пилар Массетти, но последствия для провинившихся могут быть куда более серьезные: генеральная прокуратура Перу детально расследует произошедшее.

Бывший министр иностранных дел Перу Элизабет Астет Фото: Luis Iparraguire / Peruvian Presidency / AFP

Скандал из-за вакцинации вне очереди в январе разгорелся и в Испании — на уровне отдельных ведомств и регионов. Глава генштаба Испании Мигель Анхель Вильярройя свою вину не признал, но пост покинул, «чтобы не навредить этому имиджу и со спокойной совестью».

Бывший глава генштаба Испании Мигель Анхель Вильярройя Фото: emad.defensa.gob.es

За излишнее рвение

Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен, наоборот, подал в отставку из-за излишней решительности в дни пандемии. На фоне протестов фермеров и критики экологов из-за объявленного в начале ноября прошлого года решения уничтожить поголовье норок глава Минсельхоза ушел со своего поста в середине ноября. «Очевидно, что в работе моего министерства были допущены ошибки, и я несу за это ответственность»,— признал он, посетовав, что превысил свои полномочия и не заручился поддержкой парламента. Решение полностью уничтожить поголовье норок, предположительно переносивших COVID-19, власти успели реализовать не полностью, сменив его на запрет на разведение этих животных. В январе Копенгаген также объявил о выделении порядка $3 млрд на компенсации фермерам. 1 марта президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов в интервью «РИА Новости» предупредил, что в нынешнем году цены на меховые изделия в РФ и в мире могут вырасти на треть — не в последнюю очередь из-за ситуации на меховом рынке Дании.

Бывший министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен Фото: instagram.com/mogensjensen

За любовь к красивой жизни

В то время как жители многих стран переживали с начала прошлого года суровые ограничения, многие политики и чиновники продолжали путешествовать, вести привычную жизнь и наслаждаться доступными им привилегиями. Правда, некоторым это стоило должности.

В Ирландии целую серию отставок спровоцировал скандал вокруг роскошного ужина в элитном гольф-клубе. В результате «Гольфгейта» своих постов лишились глава Министерства сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири, еврокомиссар по торговле Фил Хоган и еще шесть сенаторов. Злополучный ужин в ресторане дорогого отеля состоялся еще в августе: на мероприятии, организованном по случаю юбилея элитного гольф-клуба в Дублине, присутствовали 81 или 82 гостя, тогда как за день до этого правительство Ирландии запретило проводить в помещениях мероприятия численностью более 50 человек. Правда, по некоторым свидетельствам, помещение для праздника было разделено перегородкой на две части: выходит, с каждой стороны сидело по 40 человек — именно на это обстоятельство ссылаются организаторы. Сейчас им грозят серьезные штрафы и даже тюремное заключение за нарушение карантинного режима.

На тех же основаниях премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна отправил в отставку вице-премьера и главу МВД Тауфика Кришана и министра юстиции Бассама ат-Тальхуни. Министры нарушили «санитарно-эпидемиологические предписания, введенные властями из-за пандемии коронавируса, и участвовали в банкете с числом приглашенных лиц, превышающим допустимое».

В еще более неудобную ситуацию попал министр образования Замбии Давид Мабумбу: он находился в карантине, когда по социальным сетям разлетелось его интимное видео в обнаженном виде, рядом находилась какая-то молодая женщина. В итоге президент Замбии Эдгар Лунгу отправил министра в отставку менее чем через сутки после публикации видеоролика.

Бывший министр образования Замбии Давид Мабумбу Фото: twitter.com/EdgarCLungu

А вот евродепутат от Венгрии Йожеф Сайер покинул не только свой пост, но и венгерскую правящую партию «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана.

Бывший евродепутат от Венгрии Йожеф Сайер Фото: Peter Kohalmi / AFP)

В то время как на родине господин Сайер был известен ожесточенной критикой однополых браков, в Брюсселе он оказался в центре внимания из-за участия в секс-вечеринке, организованной при гей-баре.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который пытался покинуть помещение по водосточной трубе, руки его, как писала пресса, были исцарапаны, а в рюкзаке обнаружены наркотики (евродепутат позже утверждал, что их подкинули). «Поведение Йожефа Сайера несовместимо с ценностями нашей политической семьи... Он принял единственное уместное решение, когда... покинул "Фидес"»,— заявил премьер-министр Венгрии. Все участники, как сообщали СМИ, более 20 мужчин — были оштрафованы за нарушение карантинных мер: любые массовые собрания в Брюсселе были строго запрещены в этот период.

Галина Дудина