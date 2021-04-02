Новый «Спутник V» соберут по кирпичикам

Вакцину «Спутник V» модернизируют за два дня в случае появления нового штамма. Как сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, специалисты разработали механизм для оперативного обновления препарата. По его словам, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность S-белка, такая же как у мутации COVID-19, которая затем вставляется в аденовирус. Насколько безопасна такая методика? И действительно ли обновлять вакцину получиться за считанные дни? Об этом — Яна Лубнина.

Как обещают в Центре имени Гамалеи, обновить вакцину под новые штаммы несложно. Сначала нужно получить расшифровку генома нового варианта вируса и выяснить, чем он отличается от предыдущих вариантов. Особое внимание здесь уделяется так называемому S-белку, благодаря которому вирус прикрепляется к клеткам человеческого организма.

А дальше практически все сделают вычислительные машины, объясняет заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса Константин Северинов: «Молекулярное клонирование было разработано в середине 70-х годов прошлого века.

Технология позволяет брать какие-то фрагменты ДНК, кодирующие тот или другой белок, и переставлять его фактически по механизму cut-and-paste на компьютере в редакторе.

Таким образом делать новые варианты, в частности, аденовирусные вакцин . За два дня вряд ли будет возможно, но в принципе в течение, наверное, недели можно приготовить новые варианты».

Но разработать — это только первый шаг. Остается вопрос: нужно ли заново проводить все фазы клинических испытаний для каждой модернизированной версии вакцины? В Центре Гамалеи признают, что тесты понадобятся, но надеются на сокращенную процедуру, например, проверку на ограниченной выборке до 100 человек.

Но даже на такие испытания, судя по опыту других производителей вакцин, понадобится не меньше нескольких месяцев, рассуждает руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный: «Компании Pfizer и Moderna уже синтезировали новый вариант вакцины, который может защитить от новых штаммов, начали уже клинические исследования на людях. В США, например, достаточно 400 человек, чтобы подтвердить безопасность и иммуногенность нового варианта. Moderna этим занимается уже минимум месяца два».

Дальше другая проблема — ввод нового варианта вакцины в производство. Придется ли обновлять оборудование каждый раз? Теоретически, для производства подойдут и уже имеющиеся мощности, продолжает Константин Северинов

из Института молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса в США: «На одном и том же производстве можно делать и то, и другое. Другой вопрос, что стране катастрофически не хватает производственных мощностей для того, чтобы делать вакцины, а также реагентов для этих производств. Новых производств, безусловно, не потребуется. Это просто будет вариант препарата, который в теории будет эффективно вызывать иммунный ответ, который будет нейтрализовать какие-то конкретные мутации вируса».

Ну и, наконец, главный вопрос, как скоро нам понадобится новая версия «Спутника V» и как часто ее придется модернизировать? Владимир Путин заявил, что нынешний вариант вакцины эффективен против всех существующих сейчас штаммов коронавируса.

Но Илья Ясный из венчурного фонда Inbio Ventures предполагает, что первая обновленная версия может понадобиться уже в ближайшее время, специально для южноафриканской мутации.

«Проверялась эффективность вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Все они хуже контролируют этот вариант. Насколько они контролируются “Спутником”, достоверно неизвестно. Скорее всего, нужно делать вакцину против новых вариантов.

Когда будет много переболевших или вакцинированных, скорость этих мутаций может усилиться.

И тут, кстати, не очень понятно, допустим, если сделать вакцину против нового варианта, она будет защищать от старого, который все еще, наверное, циркулирует или нет», — отметил Илья Ясный.

Пока в Центре Гамалеи надеются сформировать коллективный иммунитет в России и уже к осени привить стандартной версией вакцины 60% граждан.

Правда, собеседники “Ъ FM” скептически относятся к таким планам. В начале марта власти сообщали, что произвели только 14 млн доз. Неясно, успеют ли они к осени изготовить и реализовать значительно больший объем вакцины.

Ульяна Миненкова, Александр Рассохин