В Анапе закроют доступ в заповедник «Утриш»

Власти Анапы запретят доступ на территорию заповедника «Утриш» во время пожароопасного сезона. Об этом было объявлено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба мэрии Анапы, принято решение со следующей недели ввести на территории Супсехского округа особый противопожарный режим. Доступ на территории заповедника разрешат только специальным службам, имеющим право там находиться, а также организованным экскурсионным группам.

Кроме того, со стороны Большого и Малого Утриша будут установлены дополнительные охранные посты, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию заповедника. Помимо этого, будет создана добровольная пожарная дружина.

«Мы практически вступаем в пожароопасный сезон. И сегодня очень важно максимально сконцентрировать наши общие усилия, чтобы он прошел, образно говоря, без дыма и огня»,- заявил глава Анапы Василий Швец.

В настоящее время, по словам руководителя дирекции Яны Руденок, ведется ежедневное патрулирование территории заповедника, мониторинг берега с морской акватории, расставлены фотоловушки, в планах – использовать для контроля обстановки беспилотные летательные аппараты.

Крупный природный пожар произошел в заповеднике «Утриш» в августе 2020 года. Его удалось потушить только спустя трое суток с привлечением крупной группировки МЧС. От огня пострадало 126 га леса. На побережье отмечены четыре крупных очага возгорания леса, к ликвидации ЧС привлекались вертолеты и самолеты МЧС.

Наиболее сложная ситуация в Анапе, там пожар охватил более 100 га вблизи берега моря, из зоны чрезвычайной ситуации эвакуированы более 1 тыс. человек.

Ущерб от пожара составил почти 1 млрд руб. Из-за пожара сгорело 4,8 тыс. деревьев, среди них три породы, занесенные в Красную книгу.

В марте 2021 года правительство РФ расширило территорию «Утриша» на 1,3 тыс. га. В границы «Утриша» войдет часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Черного моря, а также грунтовая дорога, которая разделяет заповедник на три части. В результате площадь заповедной территории составит более 11,3 тыс. га. Таким образом, «Утриш» станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в России.

Алексей Белянин