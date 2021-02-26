Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» в августе 2020 года составил почти 1 млрд рублей

Ущерб от природного пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае, произошедший в августе 2020 года, составил 980 млн руб. Об этом ТАСС сообщил и.о. руководителя ФГБУ «Государственный природный заповедник "Утриш"» Олег Козырев.

По его словам, из-за пожара сгорело 4,8 тыс. деревьев, среди них три породы, занесенные в Красную книгу – можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская. Господин Козырев также уточнил, что ущерб от пожара, нанесенный заказнику «Большой Утриш», составил 120 млн руб.

Руководитель заповедника сообщил, что восстановление на территории заповедника будет происходить в несколько этапов. Так, в 2021 году научные сотрудники изучат последствия, проведя анализ по процессу весенней вегетации, и оценят, какие деревья можно восстановить. С 2022-2023 годов будет проводиться мониторинг процесса восстановления пострадавших объектов. Полная картина будет ясна к 2024 году, уточнил Олег Козырев.

«Нужно понимать, что заповедник - это та территория, где процессы должны происходить естественным путем. Но, если научное сообщество решит, что для воссоздания необходимо заниматься озеленением и высадкой деревьев, включая краснокнижные, взамен утраченным, конечно, мы прислушаемся. Самостоятельно такое решение мы принимать не будем»,- прокомментировал он.

Также господин Козырев сообщил, что до окончания следственных действий не будут приниматься решения о компенсации причиненного ущерба.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 24 августа 2020 года на территории заповедника «Утриш» на берегу моря вспыхнул лесной пожар, который удалось потушить только спустя трое суток с привлечением крупной группировки МЧС. От огня пострадало 126 га леса. На побережье отмечены четыре крупных очага возгорания леса, к ликвидации ЧС привлекались вертолеты и самолеты МЧС. Наиболее сложная ситуация в Анапе, там пожар охватил более 100 га вблизи берега моря, из зоны чрезвычайной ситуации эвакуированы более 1 тыс. человек.

В сентябре 2020 года в отношении главы заповедника Олега Кондратьева возбудили уголовное дело о халатности с причинением особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, директор заповедника не выполнил свои обязанности, допустив массовое бесконтрольное нахождение туристов на особо охраняемой территории и нарушение правил пожарной безопасности.

В декабре 2020 года на него завели второе уголовное дело – по подозрению в превышении должностных полномочий.

Алексей Белянин