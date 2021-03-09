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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Правительство РФ расширило территорию «Утриша» на 1,3 тысяч гектаров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении территории государственного природного заповедника «Утриш» на 1,3 тыс. га за счет присоединения новых земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В границы «Утриша» войдёт часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Чёрного моря, а также грунтовая дорога, которая разделяет заповедник на три части. В результате площадь заповедной территории составит более 11,3 тыс. га. Таким образом, «Утриш» станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Чёрного моря в России.

Как писал “Ъ-Кубань”, расширить границы «Утриша» в августе 2020 года предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Инициатива была связана с летним пожаром между Большим и Малым Утришом, при котором сгорело 130 га уникальных реликтовых лесов.

Виктория Колганова


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