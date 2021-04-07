Росимущество пытается оспорить сделку по продаже земли под «Титановую долину»

Территориальное управление Росимущества в Свердловской области подало иск к региональному министерству по управлению государственным имуществом (МУГИСО) и ООО «УГМК Холдинг» о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка в аэропорту «Уктус», где сейчас располагается вторая площадка ОЭЗ «Титановая долина». Как следует из определения Свердловского арбитражного суда, ведомство просит признать незаконным договор от 2014 года, заключенный между МУГИСО и ОАО «Аэропорт Уктус». В дело в качестве третьих лиц привлечены администрация Екатеринбурга и ОЭЗ «Титановая долина». Следующее заседание запланировано на 23 апреля.

Это не первая попытка Росимущества оспорить сделку. Ведомство и ранее настаивало, что территория в аэропорту была незаконно приватизирована и собственник аэропорта не имел права на продажу земли. В 2019 году Росимущество проиграло суды по аналогичным требованиям. Согласно материалам дела, Росимущество в 2004 году заявило притязания на земельный участок аэропорта площадью более 51 га. В сентябре 2015 года право ведомства на территорию было зарегистрировано. Однако ответчики в суде поясняли, что сделка «Титановой долины» и аэропорта произошла раньше регистрации. ОАО «Аэропорт Уктус» в 2014 году выкупил землю у МУГИСО. В октябре 2016 года УГМК (в нее входит ОАО «Аэропорт Уктус») продал ОЭЗ «Титановая долина» участок с имущественным комплексом более чем, за 200 млн руб. для строительства второй очереди. В результате, «Титановая долина» завершила сделку с аэропортом раньше, чем Росимущество получило право на участок.

Напомним, «Титановая долина» имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года).

Татьяна Дрогаева