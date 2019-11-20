«Титановая долина» отстояла право на земли Уктуса в суде

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу регионального управления Росимущества, которое требовало отменить сделки по передаче земли аэропорта «Уктус» особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». Ранее аналогичное решение вынес Свердловский арбитражный суд, теперь оно вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, Росимущество в 2004 году заявило притязания на земельный участок аэропорта площадью более 51 га. В сентябре 2015 года право ведомства на территорию было зарегистрировано. Однако ответчики в суде пояснили, что сделка «Титановой долины» и аэропорта произошла раньше регистрации. ОАО «Аэропорт Уктус» в 2014 году выкупил землю у министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). В октябре 2016 года УГМК (в нее входит ОАО «Аэропорт Уктус») продал ОЭЗ «Титановая долина» участок с имущественным комплексом более чем, за 200 млн руб. для строительства второй очереди. В результате, «Титановая долина» завершила сделку с аэропортом раньше, чем Росимущество получило право на участок.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, суд «достаточно изящно в своем решении проигнорировал некоторую порочность сделки в пользу стабильности гражданского оборота». «Суд указал, что собственнику необходимо заботиться о судьбе своего имущество не только юридически, но и фактически. В условиях, когда недвижимость была приобретена безупречно не только с юридической точки зрения, но так же и была предметом фактического владения на протяжении достаточно долгого времени, изначальный собственник не может ссылаться на порочность сделки, если сам не предпринял усилий для фиксации своего права и отслеживания судьбы своего имущества», — прокомментировал юрист позицию суда.

О том, как складывается ситуация на площадке ОЭЗ в Верхней Салде, читайте в материале «Титановая долина» избавляется от резидента.

Алексей Охлопков