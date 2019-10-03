«Титановая Долина» борется за «Уктус»

Управление Росимущества в Свердловской области обжаловало решение арбитражного суда региона, отказавшегося признать недействительной сделку между аэропортом «Уктус» и особой экономической зоной (ОЭЗ) «Титановая долина» купли-продажи земельного участка площадью 51 га. Истец считает, что территория была незаконно приватизирована и собственник аэропорта не имел права на продажу земли. Ответчики настаивают на законности сделки.



Вчера 17-й арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу управления Росимущества в Свердловской области на решение свердловского арбитражного суда, отказавшегося признать недействительными сделки, благодаря которым ОЭЗ «Титановая долина» получила в собственность шесть земельных участков площадью более 510,3 тыс. кв.м (51 га) на территории бывшего аэропорта «Уктус». По мнению истца, на спорном земельном участке лежал запрет на отчуждение. Следующее заседание назначено на 19 ноября.

Согласно материалам дела, в августе 2015 года свердловское управление Росимущества и аэропорт «Уктус» (входит в «УГМК Холдинг») по отдельности обратились с заявлениями о госрегистрации права собственности в отношении спорного земельного участка. Госорган сообщал, что в 2004 году было приватизировано имущество ФГУП «Второе Свердловское авиапредприятие», однако земельный участок входил в перечень объектов, не подлежащих регистрации. Аэропорт же предоставил договор купли-продажи со «Вторым Свердловским авиапредприятием» от 2014 года, по которому объекты недвижимости реализовывались в рамках дела о банкротстве авиапредприятия. Согласно этому договору, министерство по управлению госимуществом (МУГИСО) Свердловской области продало и имущество аэропорта, и земельный участок. В октябре 2016 года ОЭЗ для строительства второй очереди купила у УГМК имущественный комплекс аэропорта за 200 млн руб. вместе с земельным участком.

Ъ ОЭЗ «Титановая долина» создана в 2010 году. 100% акций ОЭЗ принадлежат правительству Свердловской области. Среди приоритетных отраслей — производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, медицинских изделий и стройматериалов. «Титановая долина» имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). На «Уктусе» была введена в эксплуатацию газовая котельная и заменена часть теплотрассы. Построен производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации.

Как отметили “Ъ-Урал” в МУГИСО, на момент совершения сделки право РФ на земельный участок не было зарегистрировано в установленном законом порядке. Аэропорт «Уктус», в свою очередь, реализовывал свое исключительное право на получение земельного участка ввиду нахождения на нем объектов недвижимости, принадлежащих компании на праве собственности (выкупал земельный участок под своими объектами), добавили в министерстве. «При реализации права на выкуп спорного земельного участка ни продавец ни покупатель не располагали соответствующим сведениями о праве собственности РФ в связи с отсутствием информации в регистрирующем органе»,— установил суд.

В пресс-службе УГМК отказались давать комментарии, заявив, что «если существует проблема, то она решается в правовом поле». В «Титановой долине» сообщили, что «Уктус» работает в прежнем режиме. «Наша позиция не изменилась, мы, как и прежде, не ставим под сомнение законность сделки»,— отметили в ОЭЗ.

Согласно решению суда, сделка между МУГИСО и аэропортом «Уктус» имеет единственный порок — «заключение ее неуправомоченным отчуждателем». Суд признал ОЭЗ «Титановая долина» добросовестным приобретателем земельного участка.

Отчуждение земельного участка из-за приватизированного на нем имущества — едва ли не основной способ отчуждения земельных участков, и претендовать на такие территории вправе только собственник недвижимости, считает руководитель практики группы правовых компаний «ИНТЕЛЛЕКТ-С» Александр Латыев. Кроме того, по его мнению, у истца все еще есть шансы на выигрыш в данном деле. «Как указал суд, распоряжение земельным участком было осуществлено ненадлежащим органом. Более того, органом субъекта федерации — Свердловской области, вместо органа Российской Федерации в целом — ТУ Росимущества»,— пояснил он, добавив, что в таких условиях госорган имеет возможность заявить о том, что имущество выбыло из владения собственника (РФ) помимо его воли.

Мария Арабей