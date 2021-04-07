РБК: власти обсуждают способы стабилизации цен на металл

Минпромторг предложил два варианта регулирования цен на металл, сообщил РБК со ссылкой на источники. По информации издания, предложения озвучил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на совещании Минстроя с участниками рынка, посвященном росту цен на стройматериалы.

Как уточнил источник РБК, первое предложение предусматривает установку индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве (металлолома, железнорудного сырья, арматуры, металлопроката и т.п.). Второй вариант состоит в компенсации изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

«Оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями»,— добавил собеседник издания.

На резкий рост цен на стальную продукцию застройщики и машиностроители пожаловались в конце декабря 2021 года. Для выяснения причин скачка цен Минпромторг создал рабочую группу, а ФАС пообещала проверить производителей и трейдеров металла. В феврале 2021 года Минэнерго предложило разработать механизм стабилизации цен на металлы. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что, если по итогам февраля цены на металлопродукцию на российском рынке не стабилизируются, правительство будет рассматривать дополнительные меры.

О последствиях роста цен — в материале “Ъ” «Строителям добавят гибкости».