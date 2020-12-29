Сталь заслуживает обсуждения

Причины повышения цен на стальную продукцию, на что уже пожаловались застройщики и машиностроители, будет выяснять рабочая группа. Такое решение было принято на состоявшемся 29 декабря совещании в Минпромторге. Строителям рекомендовано заключать долгосрочные контракты с металлургами. Кроме того, ФАС проверит не только производителей, но и трейдеров металла, поскольку именно в этом звене произошел наибольший рост цен.

По сведениям “Ъ”, в Минпромторге 29 декабря прошло совещание с участием представителей металлургических компаний, на котором обсуждалась ситуация с ростом цен на сталь на внутреннем рынке. С такой проблемой столкнулись застройщики, которые жаловались на подорожание арматуры, и машиностроители, металлопрокат для которых вырос в цене в декабре на 35–50%.

Источники “Ъ” рассказывают, что на совещании было решено создать рабочую группу, так как сейчас стороны оперируют разной информацией.

Кроме того, решено рекомендовать девелоперам заключать прямые контракты, так как основное повышение цен происходит на споте, рассказывает собеседник “Ъ”.

Также будет создан список компаний, которые строят под госзаказы. С ними металлурги подпишут долгосрочные контракты на поставку сырья. Кроме того, ФАС включит в число объектов для проверки металлотрейдеров — участники совещания согласились с тем, что в первую очередь металл дорожал именно у них.

Для производителей самым неблагоприятным исходом может стать введение экспортных пошлин.

По мнению ФАС, металлурги при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции.

Ведомство в качестве примера предлагает в случае установления пошлины на лом в размере 15%, но не менее $49 за тонну, установить пошлину на стальную заготовку в размере 13%, но не менее $73 за тонну, и пошлину на арматуру в размере 12%, но не менее $78 за тонну. Правительство уже согласилось ввести на полгода смешанную экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.

Евгений Зайнуллин