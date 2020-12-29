Сталь заслуживает обсуждения

Причины повышения цен на стальную продукцию, на что уже пожаловались застройщики и машиностроители, будет выяснять рабочая группа. Такое решение было принято на состоявшемся 29 декабря совещании в Минпромторге. Строителям рекомендовано заключать долгосрочные контракты с металлургами. Кроме того, ФАС проверит не только производителей, но и трейдеров металла, поскольку именно в этом звене произошел наибольший рост цен.
По сведениям “Ъ”, в Минпромторге 29 декабря прошло совещание с участием представителей металлургических компаний, на котором обсуждалась ситуация с ростом цен на сталь на внутреннем рынке. С такой проблемой столкнулись застройщики, которые жаловались на подорожание арматуры, и машиностроители, металлопрокат для которых вырос в цене в декабре на 35–50%.
Источники “Ъ” рассказывают, что на совещании было решено создать рабочую группу, так как сейчас стороны оперируют разной информацией.
Также будет создан список компаний, которые строят под госзаказы. С ними металлурги подпишут долгосрочные контракты на поставку сырья. Кроме того, ФАС включит в число объектов для проверки металлотрейдеров — участники совещания согласились с тем, что в первую очередь металл дорожал именно у них.
Для производителей самым неблагоприятным исходом может стать введение экспортных пошлин.
Ведомство в качестве примера предлагает в случае установления пошлины на лом в размере 15%, но не менее $49 за тонну, установить пошлину на стальную заготовку в размере 13%, но не менее $73 за тонну, и пошлину на арматуру в размере 12%, но не менее $78 за тонну. Правительство уже согласилось ввести на полгода смешанную экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.