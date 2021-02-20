Хуснуллин не исключил обсуждения дополнительных мер по ценам на рынке металла

Правительство будет рассматривать дополнительные меры, если по итогам февраля цены на металлопродукцию на российском рынке не стабилизируются, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В конце 2020 года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование на рынке металлопродукции из-за роста цен, в том числе на арматуру.

«Если сейчас по итогам февраля не будет стабилизирована цена, будем рассматривать дополнительные меры»,— сказал журналистам господин Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас ситуация на рынке частично стабилизировалась и цены несколько снизились. Как отметил вице-премьер, этому способствовало введение заградительных пошлин на лом. «Пока она (цена.— “Ъ”) не восстановилась до уровня 2020 года, но, скорее всего, и не восстановится. Но уже нет завышения на 70–80%»,— сказал он.

В декабре ФАС направила запросы участникам рынка и органам государственной власти. Как выяснил тогда “Ъ”, правительство обсуждало ввод экспортных пошлин на всю металлопродукцию, с этой идеей выступила ФАС после жалобы застройщиков на подорожание арматуры.

В феврале Минэнерго предложило Минэкономики, Минпромторгу, Минфину и ФАС создать регуляторный механизм, который позволит стабилизировать цены на металлы на внутреннем рынке.

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