Строителям добавят гибкости

На фоне резкого роста цен на стройматериалы последних месяцев Минстрой подготовил законопроект, позволяющий изменять условия госконтрактов, в случае если удорожание материалов приводит к росту стоимости строительства на пять и более процентов. Сейчас невозможно заранее прогнозировать цены на стройматериалы — в сочетании с отсутствием права на корректировку госконтрактов это приводит к срыву сроков их исполнения, расторжению и убыткам подрядчиков. По расчетам Минстроя, только из-из роста цен на металл строители в этом году могут потерять до 42 млрд руб.

Минстрой предлагает сделать механизм заключения строительных госконтрактов более гибким. Ведомство подготовило проект изменений в закон о контрактной системе (44-ФЗ), которые позволят корректировать условия заключенных минимум на год госконтрактов при заметном повышении цен на стройматериалы. Основанием для таких действий может стать рост цен хотя бы на одну позицию, если это приводит к удорожанию стоимости строительства более чем на 5% и к связанной с этим невозможности исполнения контракта. При этом предусматривается, что пересмотр условий госконтракта не должен приводить к увеличению сроков его исполнения и удорожанию строительства более чем на 30%.

Ранее с похожими инициативами выступили и сами представители строительного рынка — объединение НОСТРОЙ предлагало предусмотреть возможность увеличения стоимости госконтрактов при росте цен на стройматериалы более чем на 15% за три месяца. Появление таких инициатив связано с резким ростом цен на некоторые материалы для строительства — например, с ноября 2020 года по январь 2021-го цена на металл выросла в среднем сразу на 94%. Такие ситуации приводят к убыткам подрядчиков, строящих объекты по госзаказу, ведь цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Так, при объеме госинвестиций в объекты капстроительства в 846 млрд руб. в 2021 году строительная отрасль, по расчетам Минстроя, только за счет роста цен на металл потеряет 42 млрд руб.

Впрочем, нельзя сказать, что сейчас 44-ФЗ не содержит никаких оснований для пересмотра условий госконтрактов — в порядке исключения это возможно, например, в силу не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора. Однако, как отмечает Минстрой, изменение цен на практике таким обстоятельством не считается. Существенными признаются только такие изменения, которые стороны не могли предусмотреть, то есть при «разумном предвидении» которых договор «вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях». В судебной практике, добавляет ведомство, инфляционные процессы не относятся к обстоятельствам, которые нельзя предвидеть: вступая в договорные отношения, стороны должны прогнозировать экономическую ситуацию и не могут исключать вероятности роста цен.

Замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов поясняет, что стройматериалы зачастую покупаются исполнителями в ходе строительства. Это значит, что на этапе конкурсного отбора не всегда возможно правильно и точно сделать расчет цены участия и цены снижения в ходе торгов — есть вероятность, что подрядчик попадет в «зону отрицательной доходности». Как добавляет руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, «работать в минус никто не хочет, а возможности повысить стоимость по контракту не предусмотрено — в итоге сроки срываются, контракты расторгаются, накладываются штрафные санкции». По его словам, возможность корректировки стоимости в процессе работы позволит регулировать подобные ситуации.

Ранее эксперты оценивали общую сумму расторжений контрактов по 44-ФЗ в 1,27 трлн руб. при объеме госзаказа в 8,2 трлн руб. Как отмечал глава профильного управления Аналитического центра при правительстве Павел Тихомиров, одной из наиболее частых причин расторжения являются слишком жесткие ограничения по изменениям в контракте. В Минфине обещали проработать проблему с учетом мотивации расторжения контрактов. Разработанный же Минстроем проект, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минфина, будет проанализирован после его поступления в ведомство.

Евгения Крючкова, Диана Галиева