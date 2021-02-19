Минэнерго предложило разработать механизм стабилизации цен на металлы

Минэнерго предложило Минэкономразвития, Минпромторгу, Минфину и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) создать регуляторный механизм, который позволит стабилизировать цены на металлы на внутреннем рынке. Такую просьбу выразил глава Минэнерго Николай Шульгинов в письме двум вице-премьерам: Александру Новаку и Юрию Борисову. Ранее российские энергокомпании пожаловались в Минэнерго на удорожание металлопродукции.

Министр в своем обращении привел данные мониторинга ассоциации «Национальное объединение строителей». «В зависимости от региона и номенклатуры рост цены в ноябре и декабре (основной рост состоялся в декабре 2020 г.) составил до 50%, а по ряду позиций (линейная арматура) — до 100%. Производители металла ожидают, что в I квартале 2021 г. рост цен продолжится»,— приводит «Интерфакс» выдержку из документа. Представители господина Новака сообщили, что прорабатывают обращение главы Минэнерго.

Застройщики и машиностроители ранее жаловались на повышение цен на стальную продукцию. ФАС обещала проверить производителей и трейдеров металла, поскольку именно в этом звене произошел наибольший рост цен.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сталь заслуживает обсуждения».