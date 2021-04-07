Байден: из-за новых мутаций в США растет заболеваемость COVID-19

В США распространяются новые мутации коронавируса COVID-19 и растет количество новых заразившихся, сообщил президент страны Джо Байден. По его мнению, несмотря на успехи в вакцинации населения, говорить о том, что США вышли на финишную прямую в борьбе с пандемией, еще рано.

«Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, количество новых случаев заражения снова растет, количество госпитализаций больше не снижается»,— сказал журналистам господин Байден.

При этом, по его словам, количество летальных исходов снижается по сравнению с показателями начала года. «Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой»,— добавил глава Белого дома.

Хорошими новостями президент назвал наращивание темпов вакцинации населения. «Мы находимся на пути к тому, чтобы выполнить свою цель в 200 млн прививок за первые 100 дней моего президентства»,— сказал он. Он уточнил, что с 19 апреля привиться сможет любой желающий американец старше 18 лет сможет.

Масштабная программа вакцинации населения от коронавируса было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена. Изначально его администрация планировала привить 100 млн человек в первые 100 дней президентства. Позднее Белый дом увеличил цель по вакцинации до 200 млн прививок. К 7 апреля хотя бы одну дозу вакцины получили более 108 млн американцев (32,5% населения).

США остаются мировыми лидерами как по числу заразившихся, так и по количеству смертей. По последним данным, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 31,5 млн случаев заражения и 569 тыс. летальных исходов.

О рекордных показателях — в материале “Ъ” «Избыточная смертность: ковид не дал спасти больных».