Избыточная смертность: ковид не дал спасти больных В США за время эпидемии умерло на 23% больше людей, чем в обычные годы

Росстат опубликовал данные, согласно которым избыточная смертность в России за время коронавирусной эпидемии составила почти 425 тыс. человек. Американские показатели еще хуже — свыше 522 тыс.

Согласно публикации Journal of the American Medical Association, ведущий автор которой — Стивен Вулф, почетный директор Центра общественного здоровья Virginia Commonwealth University, избыточная смертность в США в период между мартом прошлого и январем нынешнего года составила 22,9%. Семь из десяти избыточных смертей, по данным исследования,— непосредственное следствие ковида, но и среди остальных 28% смертей авторы публикации связывают с эпидемией. Стивен Вулф объясняет эти смерти параличом системы здравоохранения, который вызвала эпидемия. К числу таких трагических исходов он относит случаи инфарктов миокарда, не распознанных вовремя или не получивших должного внимания медиков; обострения хронических заболеваний вроде диабета, для купирования которых просто не хватило медицинских мощностей в отделениях интенсивной терапии; наконец, психические расстройства, вызванные изоляцией, страхом перед неведомой инфекцией и утратой стабильности и приведшие к самоубийствам.

«Все три эти категории вроде бы никакого отношения к ковиду не имеют,— комментирует Вульф,— и в то же время мы с полным основанием можем сказать, что жизни этих американцев забрала пандемия».

В публикации сообщается, что избыточная смертность особенно заметна в тех штатах США, где власти сняли противоэпидемические ограничения, не дожидаясь спада заболеваемости,— разумеется, острая ситуация с ковидом там и продолжалась дольше. «Они объясняли преждевременное снятие ограничений тем, что им надо спасать экономику,— возмущается Вульф,— но трагедия-то состоит в том, что эта политика не только стоила штатам большего числа жизней, но и дополнительно ударила по той самой экономике, потому что безответственное поведение властей продлило эпидемию! Один из главных уроков коронавируса состоит в том, что здоровье нации и экономика тесно связаны и мы не можем спасти одно, не спасая другого».

Вульф предсказывает, что последствия эпидемии для системы американского здравоохранения будут чувствоваться еще несколько лет. В частности, считает он, предстоит рост смертности от онкологических заболеваний: во-первых, из-за пандемии уменьшилось количество рутинных скрининговых исследований, а значит, больше случаев рака остались нераспознанными, а во-вторых, многим уже диагностированным больным не подавалось нужного лечения вроде сеансов химиотерапии из-за эпидемических ограничений в больницах, и значит, срок жизни таких больных уменьшится.

По материалам статьи https://www.drugs.com/news/covid-drove-23-spike-u-s-deaths-2020-96855.html

Виталий Логофет