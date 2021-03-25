Байден увеличил цель по вакцинации населения за 100 дней президентства до 200 млн прививок

Президент США Джо Байден увеличил вдвое свою цель по вакцинации населения за 100 дней на посту главы государства — до 200 млн прививок. По его словам, цель в 100 млн доз вакцин уже достигнута. Кроме того, господин Байден сказал, что в США рост экономики прогнозируется выше 6% на фоне выхода страны из пандемии.

«8 декабря я сообщил, что надеюсь, что в мои первые 100 дней будут сделаны 100 млн прививок. Мы достигли этой цели на прошлой неделе, на 58-й день, за 42 дня до срока. Сегодня я ставлю вторую цель, а именно — к моему 100-му дню пребывания на посту президента мы сделаем 200 млн прививок. Именно 200 млн доз за 100 дней»,— сказал господин Байден журналистам (цитата по CNN).

Президент рассказал об укреплении большинства прогнозов по экономике. «Большинство прогнозов по экономическому росту на этот год существенно укрепились, и сейчас предсказывают, что рост ВВП превысит 6%»,— сказал глава государства. По его словам, число безработных впервые за год снизилось до уровня, который был до начала пандемии коронавируса. За прошлую неделю число подавших заявление на пособие по безработице сократилось больше чем на 100 тыс.

Число заражений COVID-19 в США превышает 30 млн. Умерли около 550 тыс.

О работе 46-го президента — в материале “Ъ” «Джо Байден встает с колен».