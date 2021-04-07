«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:1. Голы забили: де Брейне (19), Фоден (90) — Ройс (84). Второй матч четвертьфинала состоится 14 апреля в Дортмунде.

Также в рамках первого матча 1/4 финала турнира победу одержал «Реал». В Мадриде он обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.

В четвертьфинале играют «Реал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Порту» (Португалия) и «Челси» (Англия). Первые матчи четвертьфинала проходят 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Первые полуфинальные матчи состоятся 27 и 28 апреля, ответные — 4 и 5 мая. Финал турнира будет сыгран 29 мая в Стамбуле.

О первых четвертьфиналах — в материале “Ъ” «"Реал" поставил "Ливерпуль" на грань вылета».