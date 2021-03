Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире UEFA в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Также сегодня определились пары четвертьфинальных матчей Лиги Европы.

Итоги жеребьевки:

В 1/2 финала победитель матча «Бавария»—ПСЖ сыграет с одержавшим победу в матче «Манчестер Сити»—«Боруссия». Победитель встречи «Реал»—«Ливерпуль» сыграет с сильнейшим в паре «Порту»—«Челси».

Quarter-finals set ?



?? Plot your own path to the final and decide who lifts the trophy in Istanbul... ??#UCLbracket | @GazpromFootball | #UCL