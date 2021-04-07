«Реал» поставил «Ливерпуль» на грань вылета

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов завершились ожидаемыми победами хозяев. Правда, если мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль», испытывавший большие проблемы в обороне, со счетом 3:1, то «Манчестер Сити» лишь на последних минутах забил в ворота дортмундской «Боруссии» решающий второй гол.

Для «Ливерпуля», который за восемь туров до конца чемпионата Англии занимает лишь седьмое место и пока даже не попадает в еврокубки на будущий год, Лига чемпионов уже давно является последним шансом взять в нынешнем сезоне титул. Правда, перед началом его противоборства с «Реалом» предпосылок к этому было маловато. Во всяком случае, считать показательными две победы над «РБ Лейпциг», одержанные «Ливерпулем» в 1/8 финала с одинаковым счетом 2:0, было нельзя. В свою очередь, «Реал» в предыдущем раунде не менее уверенно прошел «Аталанту», а в испанском чемпионате не проигрывал с конца января, ведя борьбу за золото с «Атлетико» и «Барселоной». Возможно, в его действиях нет особого блеска, но и главные для мадридцев матчи нынешней весны еще впереди.

В середине первого тайма преимущество хозяев выглядело очевидным. Для столь ответственного матча ливерпульцы выглядели инертными, и было ясно, что по такой игре «Реал» рано или поздно забьет. Гол и состоялся — на 27-й минуте, когда оставшийся без опеки Тони Кроос идеальным длинным пасом нашел Винисиуса, а тот технично принял верховую передачу, легко разобрался с двумя защитниками «Ливерпуля» и ударил мимо вратаря Алиссона Бекера. Все это было сделано идеально в техническом плане и с большим футбольным вкусом.

Примерно через десять минут связка центральных защитников гостей в составе турка Озана Кабака и англичанина Натаниэла Филлипса дала еще один сбой, и Марко Асенсио удвоил преимущество «Реала». Более того, еще до перерыва «Ливерпуль» едва не предоставил хозяевам возможность довести счет до крупного. Но тогда до этого все-таки не дошло, а через пять минут после начала второго тайма главный бомбардир «Ливерпуля» Мохаммед Салах, которого время от времени сватают то в «Реал», то в «Барселону», используя рикошет, отыграл один гол, пробив ударом в упор Тибо Куртуа.

Пропустив очень болезненный с точки зрения двухматчевого противостояния укол, «Реал» снова набрал обороты, перешел на игру на встречных курсах и не прогадал. Его быстрая контратака после момента, который имел «Ливерпуль», сначала выглядела неудачной, но имела успешное продолжение. Получив мяч в штрафной площади под удар, Винисиус использовал возможность сделать дубль. За оставшиеся 25 минут у «Реала» было немного шансов изменить счет, но столько же их было и у «Ливерпуля». В итоге — 3:1, и через неделю мадридцы начнут ответную встречу с комфортным преимуществом.

А вот про «Манчестер Сити», которому предстоит повторный матч с дортмундской «Боруссией», этого никак не скажешь. Будучи явным фаворитом этой пары, английский клуб усилиями Кевина де Брёйне в первом тайме открыл счет, однако на 84-й минуте пропустил ответный результативный выпад в виде нехитрой, но эффектной комбинации с участием Эрлинга Холанда и отличившегося Марко Ройса. Удержать ничью «Боруссии» все же не удалось: победный для «Манчестер Сити» мяч забил Филип Фоден. Вот только счет 2:1 отнюдь не обещает лидеру чемпионата Англии и одному из фаворитов Лиги чемпионов легкой жизни в Дортмунде.

Евгений Федяков