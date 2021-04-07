В Хабаровске убавилось либерал-демократии

Бывший спикер хабаровской гордумы Михаил Сидоров и семь его сторонников покинули фракцию ЛДПР, обвинив врио губернатора и лидера краевой партячейки Михаила Дегтярева в самоуправстве. В конце прошлого года они уже грозились выйти из партии, но тогда конфликт удалось решить полюбовно. Несмотря на демарш, ЛДПР продолжает контролировать большинство в городском парламенте. Хабаровские политики, пришедшие к власти во время правления экс-губернатора Сергея Фургала, не до конца осознали, что господин Дегтярев имеет карт-бланш на зачистку наследия предшественника, полагает эксперт.

О выходе восьми депутатов из фракции ЛДПР в хабаровской гордуме “Ъ” рассказал ее бывший спикер Михаил Сидоров. По его словам, решение было принято после сессии 23 марта, на которой по инициативе большинства однопартийцев сам господин Сидоров, а также главы двух комитетов были отправлены в отставку.

Напомним, в ноябре 2020 года Михаил Сидоров лишился поста руководителя фракции (в ней состояли 33 из 35 депутатов). В ответ он вместе с 16 депутатами заявил о намерении выйти из партии. Михаилу Дегтяреву, сменившему арестованного главу края Сергея Фургала, пришлось провести с мятежными соратниками несколько встреч, чтобы погасить конфликт. После этого господин Сидоров говорил “Ъ”, что гарантию «спокойной работы» ему дал лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Однако на последней сессии 20 депутатов от ЛДПР неожиданно подняли вопрос об отставке спикера, заявив, что он «не сумел выстроить конструктивный диалог с основной частью коллектива». Сам Михаил Сидоров утверждал, что его отставки добивался врио губернатора, предлагавший в обмен высокую должность, но после категорического отказа «был поставлен вопрос о насильственном свержении власти».

«Фракция ЛДПР в городской думе существует де-юре. Де-факто она исполняет указания руководства краевой ячейки, и все муниципальные решения принимаются Дегтяревым»,— объяснил “Ъ” господин Сидоров. По его словам, вопрос о сохранении членства в ЛДПР внефракционные депутаты будут решать позднее: «Дело ведь не в партии, а в руководителе. Не исключено, что Дегтярев — это техническая фигура, которая "зачищает ряды" для другого кандидата».

Какие конкретно претензии врио губернатора имеет к мятежным депутатам, Михаил Сидоров сказать затруднился: «Дело и в поддержке Фургала, и в отсутствии поддержки самого Дегтярева перед выборами. Видимо, он решил показать силу, якобы он тут хозяин, хотя приехал из Москвы». Бывший спикер заявил “Ъ”, что представители других партий уже вели с ним переговоры о возможности выдвижения на губернаторские выборы, но пока он не готов дать им ответ. Будет ли он вновь обсуждать ситуацию с Михаилом Дегтяревым или Владимиром Жириновским, господин Сидоров пока тоже не знает.

Стоит отметить, что даже после выхода мятежных депутатов из фракции ЛДПР по-прежнему контролирует 25 мандатов в городской думе. Глава фракции Павел Тупченко не ответил на звонки “Ъ”. Новый спикер гордумы Владимир Матвеев, избранный после отставки Михаила Сидорова, заявил “Ъ”, что пока не видел заявлений депутатов, поэтому воздерживается от комментариев. В пресс-службе Михаила Дегтярева не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Хабаровские политики, пришедшие к власти вместе с экс-губернатором Сергеем Фургалом, еще не до конца осознали, что их субъектность больше не признается, считает политолог Константин Калачев: «Либо приноси присягу, либо на выход. Дегтярев пытается выстроить жесткую вертикаль и, видимо, имеет карт-бланш на зачистку наследия Фургала».

По мнению политолога Ростислава Туровского, история конфликта хабаровских депутатов с врио губернатора банальна, но несет риски для Михаила Дегтярева: «Возможно, он их недооценивает и больше думает об отношениях с федеральным центром, считает правильным зачищать сторонников Фургала, чем повышает свои шансы на участие в выборах. Но при этом он не полностью контролирует ситуацию в краевой ячейке ЛДПР, допускает в ней раскол».

Андрей Прах