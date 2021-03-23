Хабаровский губернатор отомстил спикеру

Депутаты Хабаровской городской думы во вторник отправили в отставку своего председателя Михаила Сидорова (ЛДПР). В конце прошлого года он вместе с 16 однопартийцами грозился выйти из ЛДПР в знак протеста против политики врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, однако в конце концов сумел с ним договориться. По мнению господина Сидорова, его отправили в отставку из-за того, что он по-прежнему поддерживает арестованного экс-главу региона Сергея Фургала. Михаил Дегтярев не боится «зачищать» сторонников предшественника, потому что выступить против него на выборах они не смогут, полагает эксперт.

Отставку Михаила Сидорова инициировали 20 депутатов гордумы от ЛДПР, которые обвинили его в ненадлежащем исполнении полномочий: по их мнению, председатель «не сумел выстроить конструктивный диалог с основной частью коллектива, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе».

Лояльные спикеру парламентарии потребовали привести конкретные причины для отставки, на что один из ее инициаторов, депутат Сергей Бочкарев, заявил, что господин Сидоров «постоянно распускал интриги» и «строил работу только на хайпе».

Напомним, в ноябре прошлого года председатель гордумы и еще 16 депутатов объявили о выходе из ЛДПР из-за несогласия с политикой врио губернатора Михаила Дегтярева, являющегося по совместительству еще и координатором краевой ячейки партии. Перед этим Михаил Сидоров был лишен поста руководителя фракции (в нее сейчас входят 32 из 34 депутатов гордумы). В ответ в партии заявили, что мятежные парламентарии «оказались в рядах ЛДПР случайно» и занимаются «провокацией против действующей власти». Впрочем, уже на следующий день конфликт вроде был погашен: после нескольких встреч с господином Дегтяревым спикер заявил, что им удалось найти общий язык. Впоследствии господин Сидоров рассказывал “Ъ”, что лично встречался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и получил гарантии «спокойной работы».

«Хорош в политику играть,— вступился за председателя глава комитета по местному самоуправлению Денис Куратов.— Мы спикера снимаем из-за того, что пришла указка сверху: неугодный, Фургала поддерживает (экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал находится под стражей по обвинению в организации убийств и покушений.— “Ъ”)».

В ответ Сергей Бочкарев призвал не делить депутатов на два лагеря, «потому что здесь все при Фургале выдвигались».

Позиция врио губернатора, по словам господина Бочкарева, инициаторам отставки неизвестна. «Ситуация уже давно стоит поперек горла, работа не ведется. Рыба гниет с головы, вы не заслуживаете своего места»,— обратился он к Михаилу Сидорову.

Председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров (ЛДПР), которого сегодня отправили в отставку Фото: Хабаровская городская дума

Сам спикер заявил, что накануне Михаил Дегтярев лично предложил ему сложить полномочия, но он «категорически отказался»: «После этого был поставлен вопрос о насильственном свержении власти». В итоге за отставку господина Сидорова проголосовали 20 депутатов, против — 10. Своих постов также лишились главы двух комитетов — Денис Куратов (по местному самоуправлению) и Наталья Жирякова (по бюджету, финансам и экономическому развитию). Новым спикером на том же заседании был избран член бюджетного комитета Владимир Матвеев.

В разговоре с “Ъ” Михаил Сидоров назвал произошедшее политическими репрессиями.

По словам господина Сидорова, Михаил Дегтярев предлагал ему высокую должность в обмен на сложение полномочий: «При этом конкретных претензий ко мне не было. Видимо, я не слишком ярко его поддерживаю, до сих пор общаюсь со сторонниками Фургала. Но это же мои друзья, моя жена — сторонник Фургала. Я что, с женой теперь должен развестись?» В пресс-службе Михаила Дегтярева не стали комментировать слова теперь уже бывшего спикера гордумы.

Врио губернатора не боится «зачищать» людей из команды Фургала, потому что не видит в них угрозы на предстоящих выборах, считает политолог Алексей Макаркин: «Дегтяреву нет смысла договариваться с ними, условный "кандидат от Фургала" вряд ли сможет попасть на выборы. Даже если он найдет партию для выдвижения, пройти муниципальный фильтр будет очень непросто». При этом эксперт не исключает, что может повториться протестный сценарий 2018 года (член ЛДПР Сергей Фургал победил во втором туре действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта), когда жители будут голосовать «за кого угодно, лишь бы не за назначенца Кремля».

Андрей Прах