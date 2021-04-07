Росимущество метнулось к станкам

Росимущество обратилось в арбитражный суд с иском к производителю ракетных двигателей АО «Пермский завод „Машиностроитель“» и ООО «Промойл». Как считает истец, последнее поставило оборонщикам китайские станки под видом российских на сумму 98 млн руб. Это, по мнению ведомства, нарушает постановление правительства о запрете поставок иностранного оборудования предприятиям ОПК и создает угрозу безопасности страны. Так, в случае вооруженного конфликта между КНР и Россией предприятия могут остаться без комплектующих для станков. Ранее в ФСБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках этого оборудования. Ответчики считают, что Росимущество является ненадлежащим истцом, а станки фактически были сделаны в России. Кроме того, заявитель не доказал, что сделка влияет на обеспечение безопасности государства.



Как выяснилось на предварительном заседании, претензии теруправления Росимущества Пермского края касаются договора на поставку станков, который был заключен между ПЗ «Машиностроитель» и ООО «Промойл» в 2015 году. Согласно его условиям, общество поставило машиностроительному заводу токарные и фрезерные станки с программным управлением российского производства. Общая сумма сделки составила более 98 млн руб. Сейчас Росимущество требует признать ее недействительной и применить последствия в виде двухсторонней реституции.

АО «Пермский завод „Машиностроитель“» производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» (ТРВ). Напрямую корпорация контролирует 21% акций общества. С 2017 года финансовые показатели общества в открытых источниках не раскрываются.

Согласно версии истца, под видом российских станков пермскому предприятию были поставлены изделия, произведенные в КНР, при этом на них была нанесена символика «Промойл». Это, по данным ведомства, подтверждает заключение экспертизы. Как считают в Росимуществе, помимо условий контракта были нарушены еще и положения правительства РФ, которое разрешает поставку импортного оборудования для предприятий ОПК только при отсутствии отечественных аналогов. Соответствующего заключения Минпромторга РФ стороны не получили. В ходе процесса представитель истца пояснил, что Росимущество является собственником корпорации «ТРВ» и в данном случае он действует как в ее интересах, так и в интересах Российской Федерации, проявляя «публичный интерес», в частности — защищая безопасность страны.

Стоит отметить, что в 2019 году правоохранительные органы усмотрели в сделке состав мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 149 УК РФ). По данному факту в ФСБ было возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, поставка оборудования происходила в рамках федеральной программы развития ОПК. По изначальной версии следствия, для создания видимости того, что оборудование было произведено в России, был создан формальный оборот с рядом юрлиц, а стоимость станков была завышена на 40 млн руб. О результатах расследования не сообщалось.

Представители ответчиков с исковыми требованиями категорически не согласны. По их мнению, станки фактически были произведены в России, что подтверждается сертификатом соответствия. «В Китае закупались лишь станкокомплекты, так как подобной продукции у нас не производилось,— заявила представитель «Промойла».— На нашей производственной площадке они разбирались, в оборудование вносились изменения, улучшающие их свойства. Без этого продукция не соответствовала требованиям заказчика». В подтверждение выполнения работ «Промойл» просил суд приобщить соответствующий пакет документов.

Представитель ПЗ «Машиностроитель» настаивала, что Росимущество на момент совершения сделки не являлось акционером завода, не являлось его стороной, поэтому его интерес сделка не затрагивает. При этом ее условия дважды проверялись ФАС, которая никаких нарушений не нашла. Кроме того, на предприятии считают, что в данном случае истец говорит о нарушениях при проведении торгов, по итогам которых был заключен контракт. Но годичный срок давности для оспаривания этой сделки уже истек. Кроме того, юрист поинтересовалась, каким образом в данном случае поставка станков может влиять на национальную безопасность. Сторона ответчика настаивает, что ущерб безопасности нанесет как раз удовлетворение иска, так как в случае возврата станков будут сорваны сроки гособоронзаказа и выполнение работ по поставкам комплектующих для авиадвигателя ПД-14.

«Если между нашей страной и поставщиком возникнет вооруженный конфликт, то могут прекратиться поставки комплектующих»,— заявил представитель Росимущества. Ведомство ходатайствовало также о привлечении в качестве третьего лица УФСБ по Пермскому краю. Оно будет разрешено позже.

По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, само право Росимущества на подачу такого иска «представляется крайне сомнительным». «У агентства есть право оспаривать, в определенных случаях, сделки унитарных предприятий, а также организаций, доля в которых принадлежит непосредственно РФ, в лице органа Росимущества. Но в данном случае истец не является как участником ПЗ „Машиностроитель“, так и стороной оспариваемой сделки. Защита абстрактного „публичного интереса“, а именно интересов безопасности и обороноспособности страны, относится, скорее всего, к компетенции Генеральной прокуратуры РФ, а не Росимущества»,— полагает эксперт.

Роман Речкин считает также, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты, поскольку просит признать договор недействительным, а не расторгнуть его. По его словам, недействительным договор можно признать, если нарушения закона существовали на момент его заключения. Но в данном случае речь фактически идет о претензии по его ненадлежащему исполнению, так как истец указывает, что вместо российских станков были поставлены китайские. «Но такую претензию вправе заявлять только покупатель, как лицо, принимающее исполнение. Если покупатель принял товар и не заявляет претензий по нему, довод Росимущества вряд ли можно признать обоснованным. В любом случае ненадлежащее исполнение договора, если оно носит существенный характер, является основанием для его расторжения, но не для признания недействительным».

Дмитрий Астахов