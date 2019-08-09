Станки перевели с китайского

Как стало известно “Ъ”, УФСБ по Пермскому краю расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников группы компаний (ГК) «Промойл», которая специализируется на производстве и реализации станкостроительного оборудования. По версии следствия, под видом станков собственного производства они поставили оборонному «Пермскому заводу "Машиностроитель"» станки, изготовленные в КНР. При этом, согласно конкурсной документации, все оборудование должно быть российского производства. В результате злоумышленники якобы незаконно получили бюджетные средства на сумму около 40 млн руб. Не исключено, что силовики проверят и аналогичные контракты ГК «Промойл» с другими предприятиями ОПК.

Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией, расследование, которое ведет ФСБ, касается поставок по договору между ГК «Промойл» и производителем ракетного вооружения АО «Пермский завод "Машиностроитель"», заключенному в 2015 году. Согласно его условиям, предприятие группы взяло обязательство поставить, смонтировать и ввести в эксплуатацию технологическую линию металлорежущего оборудования. Средства заказчику на эти цели были выделены в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011–2020 годы». Согласно условиям аукциона и договора, все оборудование, в частности фрезерные и токарные станки, должно быть российского производства. Общая цена контракта составила 98 млн руб.

По данным СПАРК, ООО «Промойл» занимается производством металлорежущего оборудования. По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 280,45 млн руб. ООО владеют Игорь Ильинский и Константин Шубников, им принадлежит по 47,5% долей. 5% долей принадлежит Дмитрию Махневу. Господин Шубников является и генеральным директором общества. Также ООО «Промойл» является управляющей компанией ООО «ТПФ "Пром-Ойл"», которая занимается реализацией оборудования. АО «Пермский завод "Машиностроитель"» производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК "НПО машиностроения"» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"». Напрямую корпорация контролирует 21% акций общества.

По версии следствия, своих производственных мощностей для изготовления станков, указанных в договоре, ООО «Промойл» не имело. В результате оборудование было приобретено в Китае у компаний Everox Industrial, HO Chun Machinery и Akira Seiki. «Для этого заключались вполне официальные внешнеэкономические контракты, а после того как ввезенное оборудование проходило через таможню, китайские эмблемы сдирались, а на станки наносилась символика компании»,— утверждает знакомый с ситуацией собеседник “Ъ”. Стоит отметить, что станки фирмы Akira предлагаются в каталоге на сайте ООО «Промойл».

При этом, как выяснилось в ходе расследования, еще до начала поставок для «Машиностроителя», на этапе подачи заявки для участия в аукционе, ООО «Промойл» представило документы, в том числе паспорта на станки, из которых следовало, что оборудование произведено в России. Как считают следователи и оперативники, для создания видимости того, что оборудование изготавливается в РФ, и, соответственно, завышения его стоимости оформлялись фиктивные сделки с юридическими лицами, учредителями которых, по некоторым данным, являлись сотрудники «Промойла».

По данным силовиков, всего злоумышленники незаконно получили бюджетные средства, выделенные Минпромторгом РФ, в размере 40 млн руб. Их обналичивание также происходило через подконтрольные фирмы.

Следственные органы УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Собеседники “Ъ” также говорят, что ООО «Промойл» сотрудничало и с другими предприятиями ОПК, которым была поставлена аналогичная продукция на сумму более 1 млрд руб. Не исключено, что силовики проверят и эти контракты.

Оперативно получить комментарий в ГК «Промойл» не удалось.

Дмитрий Астахов, Пермь