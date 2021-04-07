Силовиков накажут за нескрытность

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение сведений о силовиках лицами, получившими эти данные с использованием служебного положения. В качестве примера нуждающихся в такой защите граждан авторы проекта приводят правоохранителей, работающих на несанкционированных митингах. Эксперт полагает, что главная цель поправок — затруднить расследователям получение информации через силовиков.

Поправки к Уголовному кодексу (УК) внесли в Думу в феврале единороссы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев. Они предложили наказывать штрафом до 200 тыс. руб., ограничением свободы на срок до двух лет или арестом на срок до четырех месяцев за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении сотрудников правоохранительных органов и их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью. К подобным мерам безопасности относятся предоставление личной охраны, выдача оружия, переселение на другое место жительства, обеспечение конфиденциальности сведений об этих лицах, замена документов, изменение внешности.

По действующему УК, ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц. По мнению авторов поправок, эта норма устарела. В настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в интернете, сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, «включая сведения, позволяющие определить их персональные данные», отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «целями таких действий зачастую являются не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.)». Правда, юристы правового управления Думы обратили внимание на несоответствие этих доводов тексту самой статьи УК, в которой предметом преступления являются исключительно сведения о мерах безопасности, а не персональные данные в целом.

При обсуждении инициативы на пленарном заседании депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что власть уже не доверяет даже тем, кто ее защищает.

«Представьте, человек настолько сильно отличился на ниве охраны общественного порядка, столько раз отталкивался от старушки ногой, когда она вставала на его пути, что возмущенные граждане хотели бы его отблагодарить, причем даже сослуживцы считают, что это нехороший человек… И вот если они кому-то скажут о том, что его перевели на другую работу, поменяли ему фамилию и так далее, то за это власть этих товарищей уже посадит в тюрьму»,— сказал депутат. По его словам, он «с удовольствием» проголосует за этот проект — «это говорит о том, что у нас все настолько здорово, что скоро будут повторяться времена 1937 года, когда уничтожали тех, кто раньше уничтожал тех, кто устраивал революцию в 1917-м». Законопроект в итоге поддержали 320 депутатов, 40 — голосовали против (в основном члены фракции КПРФ).

Сергей Иванов, судя по всему, имел в виду нашумевший случай в Санкт-Петербурге 23 января, когда полицейский в ходе несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального пнул в живот ногой оказавшуюся у него на пути 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщина была госпитализирована с травмой головы, а на следующий день к ней в больницу пришел ударивший ее силовик. Представившись Колей, он извинился перед телекамерами. Позднее пострадавшая потребовала от петербургской полиции предоставить сведения о сотруднике, но в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти делать это отказались, сославшись на то, что не установили его личность.

В декабре 2020 года Дума приняла поправки к закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», запрещающие передавать третьим лицам сведения о защищаемых лицах (об их личности и имуществе) независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности (среди авторов этой инициативы тоже был депутат Пискарев). Как пояснил “Ъ” соавтор нынешнего проекта Анатолий Выборный, этот закон установил правила, а новые поправки к УК вводят наказание за их нарушение. В качестве примера он привел работу на несанкционированных митингах силовиков, в отношении которых потом применяются меры для обеспечения их безопасности. А их коллеги из корыстных соображений могут передать «интересующимся людям» данные, позволяющие найти этих сотрудников, говорит депутат.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, власти пытаются сделать так, чтобы соратники господина Навального не могли добывать у силовиков сведения для расследований.

Он также обращает внимание на то, что «совсем жестить» с наказанием силовиков за слив информации авторы проекта не стали, ограничившись наказаниями, не связанными с лишением свободы.

Напомним, что после публикации расследования о возможном отравлении господина Навального, основанного на анализе данных об авиаперелетах, было возбуждено как минимум два уголовных дела о торговле сведениями из служебной базы данных «Розыск-Магистраль». Полицейским из Самары и Санкт-Петербурга были инкриминированы соответственно ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Мария Макутина