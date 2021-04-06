Братья Магомедовы не признали вину в хищении 11 млрд рублей

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед не признали себя виновными по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд руб. Они заявили об этом в ходе заседания в Мещанском суде Москвы.

«Вину не признаю. Выдвинутые обвинения абсурдны, и их много. Абсолютно неквалифицированный выхолощенный документ о хищении в Калининграде»,— сказал Зиявудин Магомедов (цитата по ТАСС). Он назвал обвинения голословными и лживыми. Магомед Магомедов отметил в суде, что против него никто не давал показания. Также вину не признал еще один фигурант дела — экс-глава компании «Интэкс», которая входит в группу «Сумма», Артур Максидов.

Братьев Магомедовых задержали весной 2018 года, и с тех пор они находятся под стражей. По версии следствия, ОПС (ст. 210 УК РФ) действовало с 2010 по 2016 год, совершив десять эпизодов хищений и растрат (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), на общую сумму 11 млрд руб. Кроме того, господину Магомедову-старшему дополнительно вменяется в вину незаконный оборот найденного у него оружия (ст. 222 УК РФ).

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Братьев Магомедовых рассудят тройкой».