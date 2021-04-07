Тоннель свернул за горизонт

ОАО РЖД решило перенести проект Северомуйского тоннеля-2, который должен расширить ключевой узкий участок на БАМе, за горизонт 2024 года. Более того, Владимир Путин на встрече с главой монополии Олегом Белозеровым подчеркнул наличие альтернативы тоннелю: строительство обхода с запада. По мнению экспертов, сдвиг работ на 2025–2035 годы вполне оправдан, поскольку к тому моменту будет понятна потребность и в мощностях тоннеля, и в российском угле на рынках Азии.

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров на встрече с Владимиром Путиным, запись которой была опубликована 6 апреля, сообщил, что работа над расширением Восточного полигона может продлиться до 2035 года в рамках третьей очереди проекта. «Мы сейчас готовим такую программу до 2030 года и даже до 2035 года, видим постоянную потребность. Я предполагаю, что лет пятнадцать активной стройки, качественной, важной и нужной на Дальнем Востоке, мы должны будем обеспечить, включая строительство тоннелей»,— сказал он.

В частности, пояснил глава ОАО РЖД, в этот период планируется построить либо Северомуйский тоннель-2, расширив один из самых проблемных участков БАМа, либо его обход с западной стороны. По его словам, монополия ищет оптимальный вариант. Владимир Путин о возможности обхода упомянул трижды, хотя ранее такой вариант не рассматривался как основной.

Первый Северомуйский тоннель в сложных геологических и гидрологических условиях власти СССР, а потом и России строили 23 года.

Для расширения его пропускной способности с 16 млн до 100 млн тонн нужно построить второй тоннель, что в августе 2018 года предложила обдумать комиссия по ТЭКу при президенте (см. “Ъ” от 30 августа 2018 года). По оценке ОАО РЖД, строить пришлось бы десять лет, а Институт экономики и развития транспорта оценивал проект в 261 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 ноября 2018 года). Более поздние оценки ОАО РЖД предполагали восемь лет и 120 млрд руб. «Сибантрацит» Дмитрия Босова выразил готовность расширить тоннель за пять лет и 60 млрд руб. в обмен на приоритетный пропуск своих грузов (см. “Ъ” от 15 июля 2019 года). Несмотря на отсутствие твердых договоренностей с ОАО РЖД, компания даже приступила к работам и закупила технику. Но после кончины Дмитрия Босова в мае 2020 года проект встал.

Прежде Северомуйский тоннель-2 или его обход не фигурировали в планах третьей очереди расширения Восточного полигона (см. “Ъ” от 1 октября 2020 года). Обход тоннеля действительно есть, но построен как временный, зарезервирован на аварийный случай и включает опасный «Чертов мост» над рекой Итыкит. В ОАО РЖД дополнительных комментариев по проекту обхода не предоставили.

Господин Белозеров заверил президента, что все работы запланированы уже после того, как будет достигнут обозначенный президентом прирост отгрузки из Кузбасса угля на экспорт до 68 млн тонн в 2024 году, к тому моменту общая пропускная способность БАМа должна вырасти до 180 млн тонн с сегодняшних 144 млн тонн ( см. “Ъ” от 3 марта ).

Более того, глава ОАО РЖД сообщил, что до 1 сентября монополия подготовит специальную программу по развитию якутского кластера БАМа. Такие поручения Владимир Путин уже давал правительству для увеличения вывоза угля из Якутии и был не против финансирования этих работ из ФНБ. По словам господина Белозерова, уже проведены совещания на этот счет с Минвостокразвития и на уровне премьера.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отнесение работ по Северомуйскому тоннелю-2 на третий этап расширения Восточного полигона вполне оправданно. Потенциал увеличения пропускной способности действующего Северомуйского тоннеля не исчерпан, говорит он, к тому же на БАМе есть и другие, более актуальные ограничивающие участки. Более того, полагает эксперт, к 2030 году будут более понятны глобальные перспективы рынка угля и спроса на него в странах АТР, что позволит более точно оценить потребность в пропускной способности.

Наталья Скорлыгина