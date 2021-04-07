Тоннель свернул за горизонт

ОАО РЖД решило перенести проект Северомуйского тоннеля-2, который должен расширить ключевой узкий участок на БАМе, за горизонт 2024 года. Более того, Владимир Путин на встрече с главой монополии Олегом Белозеровым подчеркнул наличие альтернативы тоннелю: строительство обхода с запада. По мнению экспертов, сдвиг работ на 2025–2035 годы вполне оправдан, поскольку к тому моменту будет понятна потребность и в мощностях тоннеля, и в российском угле на рынках Азии.
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров на встрече с Владимиром Путиным, запись которой была опубликована 6 апреля, сообщил, что работа над расширением Восточного полигона может продлиться до 2035 года в рамках третьей очереди проекта. «Мы сейчас готовим такую программу до 2030 года и даже до 2035 года, видим постоянную потребность. Я предполагаю, что лет пятнадцать активной стройки, качественной, важной и нужной на Дальнем Востоке, мы должны будем обеспечить, включая строительство тоннелей»,— сказал он.
В частности, пояснил глава ОАО РЖД, в этот период планируется построить либо Северомуйский тоннель-2, расширив один из самых проблемных участков БАМа, либо его обход с западной стороны. По его словам, монополия ищет оптимальный вариант. Владимир Путин о возможности обхода упомянул трижды, хотя ранее такой вариант не рассматривался как основной.
Для расширения его пропускной способности с 16 млн до 100 млн тонн нужно построить второй тоннель, что в августе 2018 года предложила обдумать комиссия по ТЭКу при президенте (см. “Ъ” от 30 августа 2018 года). По оценке ОАО РЖД, строить пришлось бы десять лет, а Институт экономики и развития транспорта оценивал проект в 261 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 ноября 2018 года). Более поздние оценки ОАО РЖД предполагали восемь лет и 120 млрд руб. «Сибантрацит» Дмитрия Босова выразил готовность расширить тоннель за пять лет и 60 млрд руб. в обмен на приоритетный пропуск своих грузов (см. “Ъ” от 15 июля 2019 года). Несмотря на отсутствие твердых договоренностей с ОАО РЖД, компания даже приступила к работам и закупила технику. Но после кончины Дмитрия Босова в мае 2020 года проект встал.
Прежде Северомуйский тоннель-2 или его обход не фигурировали в планах третьей очереди расширения Восточного полигона (см. “Ъ” от 1 октября 2020 года). Обход тоннеля действительно есть, но построен как временный, зарезервирован на аварийный случай и включает опасный «Чертов мост» над рекой Итыкит. В ОАО РЖД дополнительных комментариев по проекту обхода не предоставили.
Более того, глава ОАО РЖД сообщил, что до 1 сентября монополия подготовит специальную программу по развитию якутского кластера БАМа. Такие поручения Владимир Путин уже давал правительству для увеличения вывоза угля из Якутии и был не против финансирования этих работ из ФНБ. По словам господина Белозерова, уже проведены совещания на этот счет с Минвостокразвития и на уровне премьера.
По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отнесение работ по Северомуйскому тоннелю-2 на третий этап расширения Восточного полигона вполне оправданно. Потенциал увеличения пропускной способности действующего Северомуйского тоннеля не исчерпан, говорит он, к тому же на БАМе есть и другие, более актуальные ограничивающие участки. Более того, полагает эксперт, к 2030 году будут более понятны глобальные перспективы рынка угля и спроса на него в странах АТР, что позволит более точно оценить потребность в пропускной способности.