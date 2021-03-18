У граждан выкупят продукты

Банк России представил участникам фондового рынка новую версию законопроекта по ограничению продаж сложных финансовых продуктов. Документ предполагает небольшой компромисс по допуску розничных инвесторов к структурным инструментам. Однако право требовать выкуп таких продуктов в определенных случаях со стороны профучастников Банк России оставил за собой. Также большинство инвесторов, которые благодаря опыту работы претендовали на покупку сложных инструментов в дальнейшем, могут потерять это право.

Профессиональные участники фондового рынка на этой неделе получили законопроект Банка России по ограничению продаж сложных финансовых продуктов, подготовленный ко второму чтению в Госдуме. Согласно документу (с ним ознакомился “Ъ”), финансовый регулятор пошел на небольшое смягчение позиции. В частности, в законопроекте появился пункт о возможности до 1 апреля 2022 года покупки розничными неквалифицированными инвесторами после положительного тестирования облигаций, доход от которых зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. В них, в частности, ограничен круг базовых активов: это инфляция, ставка RUONIA, индекс Московской биржи, кривая доходности госбумаг РФ и иных показателей, установленных Банком России. Как рассказал “Ъ” источник в одном из банков, этот пункт будет активно обсуждаться, в частности почему только облигации и «чем ставка RUONIA лучше цены на нефть или курса доллара». К тому же, говорит он, непонятно, что будет после 1 апреля 2022 года.

Участники рынка ранее пытались предложить Банку России разделить структурные продукты на простые и сложные (см. “Ъ” от 26 января). Простые структурные продукты с полной защитой капитала, а также привязанные к доходу публичных показателей, предлагалось сделать доступным розничным инвесторам после положительного тестирования. Как сообщил “Ъ” президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, ассоциация участвует в консультациях по доработке законопроекта ко второму чтению вместе с представителями Госдумы и Банка России.

Вместе с тем Банк России, согласно законопроекту, оставляет за собой право возложить на участника рынка обязанность выставить безотзывную оферту розничным инвесторам по выкупу проданных сложных финансовых продуктов. Это делается в случае неоднократного представления физлицам неполной или недостоверной информации о «договорах (сделках) и возникающих при их исполнении рисках создает существенную угрозу правам и законным интересам таких физических лиц». Как отметил источник “Ъ” на финансовом рынке, ранее регулятору взамен этого права предлагалось право обращаться в суд в интересах неограниченного круга лиц с требованием о возмещении им убытков в том случае, когда нарушение при продаже финансовых инструментов носит массовый и существенный характер. Президент «Финама» Владислав Кочетков назвал принудительный выкуп финансовых инструментов по решению ЦБ болезненной темой. «Тут каждый инвестор имеет право на самостоятельное решение, регулятор просто создает условия для его реализации»,— считает он.

В новой версии законопроекта значительно изменена и «дедушкина оговорка». Ранее предполагалось, что те инвесторы, которые уже покупали сложные финансовые продукты в течение двух лет до 15 декабря 2020 года, смогут продолжить делать это и дальше. В новой версии ограничения снимаются для всех инвесторов, покупавших сложные инструменты до 1 января 2020 года. При этом за ними сохраняется право покупать эти продукты до 1 октября 2021 года, но, как поступать дальше, в документе не указано. В результате, как отмечает Владислав Кочетков, под нее не попадают несколько миллионов человек, которые уже накопили определенный опыт работы с финансовыми инструментами, но будут урезаны в правах.

В ЦБ заявили, что законопроект находится в стадии обсуждения и комментарии по нему преждевременны. При этом Банк России с 15 февраля по 15 марта провел мониторинг выполнения финорганизациями ранее выпущенных рекомендаций. В целом они выполняются, отмечают в ЦБ, однако было выявлено более тысячи неприемлемых практик продаж. «Такие практики были выявлены в офисах всех банков, где проводился мониторинг, и единично — в офисах некредитных финансовых организаций». В основном предлагались комбинированные продукты, состоящие из банковского вклада и страхового продукта с инвестиционной составляющей, указывает регулятор. При этом уровень знаний потребителя не проверялся, ему сообщались заведомо ложные сведения о доходности и защите инвестиций, отметили в ЦБ.

Полина Смородская