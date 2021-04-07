Тарифы в зоне доступа

Операторы связи в конце марта по запросу Федеральной антимонопольной службы подготовили оценки роста тарифов из-за проекта «Доступный интернет», по которому они должны давать гражданам бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Предварительно участники рынка говорили о дополнительных затратах в 110 млрд руб. в год. По мнению экспертов, ФАС хочет оценить обоснованность расчетов операторов, чтобы «умерить аппетиты бизнеса».

Источники “Ъ” рассказали, что ФАС запросила у операторов связи детальные расчеты потенциального влияния проекта «Доступный интернет» на величину тарифов. По их словам, расчеты включают объем потребляемого трафика сервисов, которые вошли в перечень социально значимых, его стоимость исходя из абонентской базы, а также расчеты по возможному повышению тарифов. Операторы должны были прислать свои оценки до 26 марта. В ФАС подтвердили, что направили запросы, касающиеся основных характеристик потребления сервисов, которые могут быть включены в программу «Доступный интернет». После получения информации служба проведет ее анализ «на предмет оценки последствий предполагаемых мер для потребителей и субъектов рынка».

В Минцифры лишь отметили, что оценку целесообразности повышения тарифов должна дать ФАС.

Эксперимент по реализации проекта Минцифры «Доступный интернет» начался в апреле 2020 года по поручению президента. В нем участвуют провайдеры домашнего интернета «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, NetByNet («дочка» «МегаФона»), «Вымпелком», а также виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», работающий на сети Tele2. Проект предусматривает, что абоненты могут получить бесплатный доступ к 371 сайту и сервису (включая соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазинов), даже если у них закончились деньги на счете. В декабре 2020 года в Госдуму внесен уже законопроект о «Доступном интернете». Правила формирования списка ресурсов, критерии отбора и требования к владельцам сайтов, согласно новым нормам, устанавливает правительство.

1,73 триллиона рублей составил объем рынка телекоммуникаций в 2020 году, по предварительной оценке «ТМТ Консалтинга»

Комиссия по связи и IT РСПП неоднократно жаловалась властям на инициативу и оценивала потери операторов фиксированной и мобильной связи на уровне от 110 млрд руб. в год (если бесплатный доступ коснется сайтов из текущего перечня).

В Tele2 считают, что предоставлять гражданам бесплатный доступ нужно к государственным и муниципальным ресурсам, сайту «Госуслуги» и площадкам медучреждений. В проект «Доступный интернет» пытаются включить коммерческие ресурсы со значительным объемом трафика, что не соответствует исходным целям инициативы, считают в «Вымпелкоме». В МТС отказались от комментариев, в «МегаФоне» не ответили на запрос.

ФАС пристально следит за ценами на связь. В январе служба сообщила, что не видит оснований для роста тарифов на 15% в 2021 году, как ожидали в Content Review.

Сейчас служба хочет «прощупать почву», чтобы сыграть на опережение, и после собственного анализа постараться умерить аппетиты операторов, если они спрогнозируют слишком большой рост тарифов, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Запрашивая информацию у операторов, ФАС уже может готовиться оспаривать необоснованные прогнозы, согласен глава «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Ранее, комментируя проект «Доступный интернет», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн говорил “Ъ”, что «операторов связи сложно назвать пострадавшей от коронавируса отраслью». Впрочем, согласно последним отчетам, выручка «Вымпелкома» и «МегаФона» все же снизилась в 2020 году примерно на 5%. Сильный рост трафика не коррелировал с увеличением среднего чека абонента, к тому же он потребовал дополнительных инвестиций в инфраструктуру, поясняет Константин Анкилов. По его мнению, в этом году ситуация для компаний улучшится на фоне общего восстановления макроэкономической ситуации.

Дмитрий Шестоперов, Анастасия Гаврилюк