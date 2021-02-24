Сеть не хочет быть социальной

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать россиянам полностью бесплатный доступ только к порталам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты. Нынешний список из 371 сайта чреват потерями для операторов интернета более чем на 110 млрд руб. в год, утверждают в союзе. Но даже при снижении цифры там настаивают, что государство должно компенсировать понесенные на это расходы компаний. В Госдуме признают, что перечень значимых ресурсов не может быть «безграничным», но компенсации не поддерживают.

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к законопроекту о «Доступном интернете», которые подготовила комиссия по связи и IT РСПП (в нее входят, в частности, представители «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и Tele2), а глава союза Александр Шохин 20 февраля направил руководителю администрации президента Антону Вайно, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. В аппарате господина Чернышенко и пресс-службе Минцифры подтвердили получение документов.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 29 декабря 2020 года, он обяжет операторов связи бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Правила формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство. Оно же выберет ответственный за ведение перечня орган исполнительной власти.

В РСПП хотят дополнить законопроект определением социально значимых сайтов и отнести к ним исключительно порталы государственных и муниципальных услуг, госорганов и сайты некоммерческих организаций, работающих в области образования, здравоохранения и социальной защиты. Также предлагается компенсировать расходы операторов на обеспечение бесплатного доступа за счет государства.

По оценке комиссии, потери операторов фиксированной и мобильной связи составят от 110 млрд руб. в год, если бесплатный доступ коснется сайтов из текущего перечня (371 сайт, включая соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазинов). РСПП также предлагает позволить операторам взимать минимальную плату при оказании доступа к сайтам и прекращать его при отрицательном балансе. Текущий вариант законопроекта не предполагает никакой платы за сам факт доступа в интернет.

Эксперимент по «Доступному интернету» Минцифры начало 1 апреля 2020 года по поручению президента. В нем участвуют провайдеры домашнего интернета «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, NetByNet («дочка» «МегаФона»), «Вымпелком», а также виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», работающий на сети Tele2. Эксперимент планируется существенно расширить (см. “Ъ” от 9 февраля). Власти хотят обязать операторов подключить к нему не только «облегченные» версии каналов и социальных сетей, как это происходит сейчас, но и видео.

Перечень социально значимых сайтов не может быть безграничным, его нужно детально обсуждать, признает Александр Хинштейн. Но потенциальные потери бизнеса, по его мнению, пока «носят оценочный характер», притом что «операторов связи сложно назвать пострадавшей от коронавируса отраслью». Кроме того, отмечает депутат, ввести в законопроект положение о компенсации затрат нельзя по регламенту — «документ вносился как не требующий дополнительных бюджетных расходов».

Исходно в перечне сервисов для предоставления бесплатного доступа было много развлекательных сайтов, отмечает директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. «Очевидно, что в период пандемии власти так пытались удержать людей дома», но сейчас перечень может быть пересмотрен, объясняет он. Предоставление бесплатно большого объема развлекательно контента чревато не только прямым ростом затрат операторов, но переходом потребителей на них с платных ресурсов, добавляет эксперт. По его мнению, «Доступный интернет», напротив, должен вовлечь в сеть людей, которые раньше ею не пользовались, и стимулировать платный спрос на развлекательные сервисы.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина