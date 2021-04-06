На текущей неделе в Петербург поступит партия вакцины «ЭпиВакКорона»

На текущей неделе в Петербурге ожидают поставку вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». Ранее она поступала в город лишь в декабре.

Об этом сообщил в своей ежедневной справке межведомственный городской координационной совет по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции. Ожидаемая партия вакцины предназначена для вакцинации в общей сложности 13770 человек.

Предыдущая партия «ЭпиВакКороны» поступила в Петербург еще на первом этапе прививочной кампании. Ею привили 490 сотрудников Роспотребнадзора.