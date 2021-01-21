В Петербурге наблюдается временное снижение числа зарегистрированных случаев COVID-19

В конце декабря в Петербурге ежедневно регистрировалось около 3,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом. На третьей неделе 2021 года за сутки, в среднем, регистрируется около 3,1 тыс. случаев. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. Замедление распространения инфекции она связывает с разобщенностью населения города в новогодние праздники и зимние детские каникулы. Делать прогнозы на будущее или говорить о стабильном снижении заболеваемости в Роспотребнадзоре считают преждевременным.

Оценить иммунную прослойку в городе госпожа Чхинджерия затрудняется. По данным комитета по здравоохранению, в Петербурге привиты 30 159 человек, из них 5 367 закончили цикл вакцинации. «Нарастающий итог поступившей в город вакцины 105 242 комплекта доз. Развезено по поликлиникам 42 692, остаток на базе — 62 550, развозку которых планируется начать сегодня»,— заявили в пресс-службе ведомства.

Население города прививается вакциной «Спутник V». В декабре в Петербург поступила также 1 тыс. доз вакцины института «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Этой вакциной привиты 490 сотрудников структур Роспотребнадзора, из них 118 человек прошли полный цикл вакцинации, рассказала госпожа Чхинджерия. Данных о поступлении новых партий вакцины «Вектора» и доступности второй вакцины для горожан в Роспотребнадзоре пока нет.

Елена Большакова