Импортозамещение поделится рисками

Вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко согласовали схему финансирования «сквозных проектов» по переводу крупнейших российских заказчиков на программно-аппаратную базу российского производства. Процесс разделен на два трека — аппаратный и программный, финансировать первый, наиболее рискованный, должны лизинговые компании — в том числе ГТЛК — за счет полного выкупа будущих партий российского «железа», а затем передачи их конечным пользователям в лизинг. Разработку же софта оплатят компании-интеграторы, которые займутся внедрением нового оборудования для якорных заказчиков. При этом и лизинговые компании, и интеграторы смогут получить господдержку — де-факто риски перехода крупных заказчиков на российские процессоры и ПО компенсирует бюджет.

Новая схема импортозамещения в радиоэлектронной промышленности оформлена протоколом совещания у «цифрового» и «промышленного» вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова (от 17 марта ДЧ-П10-27пр, есть у “Ъ”). У господина Борисова вчера протокол не комментировали; в аппарате господина Чернышенко говорят, что он включился в работу над сквозными проектами в связи «с его полномочиями по формированию спроса на отечественную гражданскую радиоэлектронику» (де-факто это должно уберечь промышленность от выпуска ненужной рынку продукции), а «возможные варианты поддержки, в том числе с применением программы льготного лизинга» действительно рассматриваются.

В перечне сквозных проектов, которые сейчас обсуждают Минпромторг, Минцифры и два вице-премьера,— перевод на российскую элементную базу управления трафиком и облачной платформы «Ростелекома», проект «Росатома» по созданию «импортозамещенного инфраструктурного ландшафта» (промышленные контроллеры), система серверов для ВТБ и «корпоративных информационных платформ» для «Ростеха», планшеты, смартфоны, автоматизированные рабочие места и серверы центров обработки данных для «Почты России» и инфраструктура для ПАО МТС. До 30 апреля аналогичное предложение будет разработано и для Промсвязьбанка.

По схеме лизинговые компании должны будут принять на себя риски по приобретению и поставке интеграторам «железа», в том числе российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал»,— участники рынка говорят, что эта часть процесса пока вызывает наибольшие опасения. По данным “Ъ”, использовать льготный лизинг (включая консолидирующую лизинговые активы ВЭБа ГТЛК) решили после того, как якорные инвесторы отказались приобретать будущие российские разработки на свои средства,— только фаза опытно-конструкторских работ в этой области продлится до 2023 года. Отдельной задачей лизинговых компаний, говорят собеседники “Ъ” в отрасли, станет согласование цен «отложенных» поставок — по оценкам поставщиков, с учетом затрат на разработку они должны быть сопоставимы с иностранными аналогами, а скидка при поставке в лизинг якорному заказчику может быть компенсирована за счет бюджета. Лизингодатели смогут получить на это «импортозамещающие» субсидии Минпромторга, а Минфину, Минэкономики, Минцифры и Минпромторгу уже поручено «предусмотреть расширение программы льготного лизинга… с учетом текущих остатков средств бюджета и дополнительной потребности в финансовой поддержке» проектов.

Господдержку получат и интеграторы — заказчики российского ПО: проект постановления Белого дома «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на финансовое обеспечение затрат, связанных с внедрением российской радиоэлектронной аппаратуры» уже обсуждается участниками совещания. По данным “Ъ”, он предполагает покрытие субсидиями Минпромторга до 50% всех затрат на разработку и внедрение российского ПО в проектах стоимостью от 100 млн руб. и не длиннее трех лет — от зарплат и соцвзносов занятых в них до оплаты НИОКР и части процентов по кредитам (до 3 млрд руб. субсидии на один проект).

Как рынок реагирует на поддержку импортозамещения Читать далее

Отметим, что, по данным “Ъ”, эта схема устраивает большинство участников рынка (см. справку), но переносит практически все риски, связанные с первичными вложениями в запуск импортозамещения, на бюджет. Впрочем, для сторонников импортозамещения продемонстрировать успехи важно любой ценой: в 2020 году в Белом доме называли господдержку радиоэлектронной промышленности экспериментом, по итогам которого в ближайшие годы будут приниматься решения о расширении или сворачивании протекционизма.

Олег Сапожков, Юлия Степанова, Диана Галиева, Татьяна Гришина