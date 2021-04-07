Как рынок реагирует на поддержку импортозамещения

Участники рынка и эксперты отмечают, что риски, которые могут быть разделены с государством в новой схеме, не единственные, и даже в субсидируемой отрасли сохраняются варианты как задержки госсредств, так и уголовного преследования их получателей. «Разработчикам необходимо решиться на значительные инвестиции — и вопрос в том, будут ли они компенсированы спросом, государственной поддержкой, смогут ли компании покрыть затраты на R&D»,— отмечает Тимофей Хорошев, руководитель практики технологического консалтинга, PwC в России. «Базовым стимулом для производителей отечественных программно-аппаратных комплексов является спрос со стороны госорганов и компаний. Здесь важна настойчивость и последовательность со стороны регулятора,— соглашается Сергей Вихарев, директор технологической практики КПМГ в России и СНГ.— Различные попытки перевода на отечественное уже бывали, но, как пересадка чиновников на российские машины, не были доведены до конца. Предлагаемые субсидии могут приводить к появлению новых продуктов, но на горизонте, уходящем за два-три года. Важно, что базовым риском для интеграторов могут быть задержки в получении субсидий и уголовное преследование. То и другое — на несколько лет».

«Государство осознает, что с запуском процесса импортозамещения в области электроники и программного обеспечения связаны существенные риски. Очень сложно одновременно решить вопрос и разработки качественного оборудования, и софта для него. Если мы реализуем проект на базе российской электроники и ПО, даже если он софинансируется государством и является успешным, неизбежно возникнут затраты на его поддержку, и они могут достигать стоимости самой разработки. Оптимальной схемой работы в этом направлении я назвал бы поддержку именно российского аппаратного обеспечения и создание виртуальной машины для уже имеющихся операционных систем и решений под них. Это позволит на первых порах развивать непосредственно российское аппаратное оснащение с поддержкой имеющихся экосистем, пусть даже это будет ПО с открытым кодом — а уже после можно развивать разработку более эффективного ПО для уже используемого оборудования»,— рассуждает Андрей Шолохов, заместитель генерального директора Softline по работе с национальными проектами.

«Это хорошая мера. Одна из ключевых проблем нашей отрасли — это недостаток так называемой длинной ликвидности, длинных денег и гарантированного возврата вложенных средств через гарантированный спрос. Эта мера сработает, если эта программа будет действовать несколько лет. Для интеграторов это новый вызов, новые решения, но и новые точки роста. Эффективность предлагаемой схемы будет зависеть от механизмов контроля целевого использования субсидий и конкретных KPI»,— говорит Павел Кулаков, основатель и генеральный директор сети дата центров OXYGEN.

Однако разделение рисков с государством — это не все послабления, которых хотят компании и которых ответственные за импортозамещение радиоэлектроники чиновники добиваются от коллег по правительству: так, 2 апреля Минпромторг обратился к Минфину с предложением расширить перечень получателей налоговых льгот за счет производителей радиоэлектроники. Сейчас льготы для IT по уплате страховых взносов и налога на прибыль распространяются на ее разработчиков и проектировщиков, если 90% их доходов поступает от этой деятельности. Но в реальности 25–70% прибыли такие компании зарабатывают на торговле разработанными продуктами. Льгота даст производителям радиоэлектроники экономию в 80 млрд руб. выручки в год, подсчитали на рынке. В Минфине “Ъ” сообщили, что «предложение Минпромторга находится на рассмотрении».

Олег Сапожков, Юлия Степанова, Диана Галиева, Татьяна Гришина