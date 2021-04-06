75% пожилых американцев получили прививку от COVID-19

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), которые приводит телеканал CNBC, уже 75% американцев в возрасте 65 лет и старше получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, а более половины пожилых — полностью привиты, то есть получили обе дозы. Директор CDC Рошель Валенски сообщает, что количество госпитализаций пожилых существенно сократилось в последнее время благодаря именно вакцинации.

В настоящее время в США совершается до 3 млн прививок в день. 107,5 млн граждан, или 32,4% населения, получили по меньшей мере одну прививку, а полностью привиты 18,8% населения, или 62,4 млн человек.

CDC отмечает, что благодаря массовой вакцинации пожилых граждан, которые более уязвимы для тяжелых последствий COVID-19, демография заболеваний смещается в сторону более молодых граждан, которые лучше переносят коронавирус. «Как показывают тенденции имеющихся у нас данных, мы видим, что новые случаи заражения теперь чаще происходят среди более молодых совершеннолетних граждан»,— отметила госпожа Валенски.

Евгений Хвостик