Молочные реки, сдобные берега

Крупный производитель снеков и кондитерских изделий KDV расширяет аграрный бизнес. Группа стала владельцем около 50 тыс. га земель в Тамбовской области, а также бывших молочных ферм агрохолдинга «Красный восток» общей мощностью до 10 тыс. голов. Эксперты считают, что молочный бизнес может стать отдельным направлением для KDV.

Входящее в группу KDV Дениса Штенгелова ООО «КДВ Агрохолдинг» в феврале—марте 2021 года стало владельцем ООО «Тамбовагроинвест», ООО «Мегаферма "Шереметьево"» и ООО «Пичаево-Нива» в Тамбовской области, следует из ЕГРЮЛ. «Тамбовагроинвесту» принадлежит агрокомплекс «Тамбовский», который управляет 44 тыс. га сельхозземель в регионе. До сделки с KDV 49% компании владели датские Danrus Agro ApS и Avgas ApS, 19,5% было у сингапурской Pinnacle Group of Companies Pte., остальное — у российских предпринимателей.

«Пичаево-Нива» и «Мегаферма "Шереметьево"» входили в периметр одного из крупнейших российских производителей молока агрохолдинга «Красный восток». Основателем бизнеса был бывший депутат Госдумы Айрат Хайруллин (погиб в феврале 2020 года). «Мегаферма "Шереметьево"» рассчитана на 4–8 тыс. голов крупного рогатого скота, а «Пичаево-Нива» вело строительство комплекса на 5 тыс. голов. Ранее «Тамбовагроинвестом» интересовалась орловская АПК «Юность», а бывшими фермами «Красного востока» — ГК АСБ (см. “Ъ” от 10 марта и 28 сентября 2020 года). Но эти сделки не состоялись. В «Юности» и АСБ комментарии не предоставили.

Томская KDV, по собственным данным, объединяет 15 фабрик, на которых выпускается 700 видов продукции, включая кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки. В портфель брендов входят «Кириешки», «3 корочки», «Яшкино» и др. В 2019 году выручка ООО «КДВ Групп» выросла на 9,36%, до 144,44 млрд руб., чистая прибыль осталась на уровне 875,12 млн руб.

По данным BEFL, на май 2020 года «КДВ Агрохолдинг» управлял 215 тыс. га, таким образом, приобретение «Тамбовагроинвеста» позволит увеличить земельный банк почти до 260 тыс. га. «Совэкон» оценивал стоимость сельхозземель в регионе в 40–60 тыс. руб. за 1 га, следовательно, активы «Тамбовагроинвеста» могли обойтись в 1,76–2,64 млрд руб. В комплекс на 5 тыс. голов ООО «Пичаево-Нива» хотело вложить $80 млн (6,12 млрд руб. по курсу ЦБ на вторник). Подобная ферма может выпускать около 50 тыс. тонн молока в год. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Пичаевского района Тамбовской области Виктор Лазутин знает, что KDV уже поставляет молоко с купленных ферм на свою кондитерскую фабрику в Воронеже, а также на площадку «Вимм-Билль-Данна» (входит в PepsiCo). В KDV заявили, что пока не готовы комментировать приобретение активов.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что сделки KDV могут свидетельствовать скорее о намерении выйти на новые рынки, в том числе сырого молока, чем о желании обеспечить сырьем кондитерские предприятия. По словам эксперта, молочный бизнес привлекателен с точки зрения доходности, устойчивого спроса на сырье, а также готовую продукцию — при отсутствии падения реальных доходов населения.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин возражает, что самообеспеченность кондитерского бизнеса ключевыми сырьевыми компонентами приобретает первостепенное значение. Так, наличие сахарных заводов, обеспеченных своим же сырьем, помогает легче преодолевать ситуацию с резким ростом цен на сахар для промышленных потребителей, указывает он. Производством сахара и молока, к примеру, также занимается группа «Гута», владеющая холдингом «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Кондитерский концерн "Бабаевский"» и «Рот Фронт»). А чебоксарская «Акконд» реализует проект по производству молока и молочных продуктов, добавляет господин Лашманкин.

Дарья Решетникова, Новосибирск; Анатолий Костырев