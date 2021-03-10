Датчане сдают землю

На российском аграрном рынке намечается крупная сделка. Управляющий более 40 тыс. га земель агрокомплекс «Тамбовский», созданный с участием датских инвесторов, может отойти владельцам холдинга «Орловская нива». Сделка стоимостью до 2,7 млрд руб. позволит покупателю увеличить земельный банк до более 70 тыс. га. Иностранных инвесторов могло разочаровать усиление госрегулирования отрасли, считают эксперты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ООО «АПК "Юность"» о приобретении 98,98% ООО «Тамбовагроинвест». Сообщение доступно в базе правовых актов ФАС. «Тамбовагроинвесту» принадлежит агрокомплекс «Тамбовский», который управляет 44 тыс. га сельхозземель в Тамбовской области, следует из отчетности и данных на сайте компании. По данным ЕГРЮЛ, 49% «Тамбовагроинвеста» контролируют датские Danrus Agro ApS и Avgas ApS. Еще 19,5% у сингапурской Pinnacle Group of Companies Pte., остальное принадлежит Ларисе Гинзбург, Галине Кордун, Геннадию Милашу, а также Дмитрию и Антону Мостманам.

Danrus Agro и Avgas связаны с крупным агрохолдингом Goodvalley со штаб-квартирой в Копенгагене, который управляет активами в Польше, на Украине и в России, рассказали два собеседника “Ъ”, знакомых с компаниями. Председатель правления Danrus Agro и Avgas Андерс Бундгаард входит в совет директоров Goodvalley, сказано в отчете последней. В 2007 году Danrus Agro и Avgas объявляли о намерении построить в Тамбовской области к 2020 году комплексы по производству 100 тыс. тонн свинины в год. Но реализовать эти планы не удалось. В Goodvalley отказались от комментариев. Связаться с другими учредителями «Тамбовагроинвеста» не удалось.

АПК «Юность» принадлежит Петру Будагову, который может быть сыном Сергея Будагова, владельца крупного холдинга «Орловская нива». По собственным данным, в состав холдинга входят молочный комплекс на 1,2 тыс. голов, птицефабрика, маслозаводы, мясокомбинат, хлебозаводы и пр. Земельный банк — 30 тыс. га. Сергей Будагов заявил “Ъ”, что отошел от дел. В «Орловской ниве» комментарий не предоставили.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает стоимость сельхозземель в Тамбовской области в 40–60 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, активы агрокомплекса «Тамбовский» могут стоить 1,76–2,64 млрд руб. Для российского рынка это крупная сделка. К примеру, в прошлом году агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) приобрел 28 тыс. га в Ставропольском крае (см. “Ъ” от 21 мая 2020 года). BEFL в своем последнем отчете в числе заметных сделок 2019 года называла покупку холдингом «Промагро» 30 тыс. га в Белгородской области.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что ситуация в растениеводческом секторе в России, в том числе в Тамбовской области, достаточно благоприятная. Так, в прошлом году по большинству культур аграрии получили рекордную рублевую маржу. В связи с этим продажа сразу 40 тыс. га земель может быть связана с резкими изменениями планов инвесторов либо с получением выгодного предложения, указывает господин Рылько.

Тем не менее иностранные инвесторы сокращают присутствие на российском аграрном рынке, констатирует Андрей Сизов. Из тех, кто продолжал вкладываться в последние годы, он выделяет французский холдинг Sucden, который приобрел 51% ГК «Трио» (земельный банк, по данным BEFL,— 106 тыс. га). По мнению эксперта, уходу иностранных компаний может способствовать постепенное ухудшение бизнес-климата, а последней каплей могли стать введенные ограничения на экспорт зерна, что существенно ухудшает положение растениеводческих предприятий. Как подсчитывали в «Совэконе», введение пошлин на экспорт зерна в этом сезоне приведет к падению выручки сельхозпроизводителей на 211 млрд руб., 80% из которых — упущенная выгода от падения стоимости зерна из-за ограничений (см. “Ъ” от 4 февраля).

Анатолий Костырев