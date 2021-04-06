«Республика вправе на особое внимание со стороны правительства России»

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил в госсовете республики с докладом о работе правительства в 2020 году. Руководитель региона обозначил некоторые ошибки, отказался называть пандемийный год сложным и вообще особо уделять внимание коронавирусу и рассказал об основных достижениях, в частности, росте несырьевого экспорта и объемов производства продукции АПК.



Александр Бречалов решил начать свой ежегодный доклад перед депутатами госсовета Удмуртии с ошибок.

«2020 год был особенным, динамичным и насыщенным, я умышленно не называю его сложным. Рассуждать о сложностях — это путь в никуда, поэтому сегодня мы будем оценивать, насколько качественно удалось воспользоваться тем самым окном возможностей в 2020 году, поскольку кризис это всегда в первую очередь возможности. Есть поводы для гордости и ошибки»,— отметил глава региона.

Он обозначил три ошибки. Во-первых, в прошлом году не успели спроектировать и построить 87 фельдшерско-акушерских пунктов, как планировалось. Вместо 47 аварийных ФАПов в республике их оказалось 87, при этом федеральная помощь на их замену сократилась с 439 млн до 400 млн. Пришлось изыскивать дополнительно в республиканском бюджете 400 млн руб. Причины задержек он не назвал, однако в прошлом году был задержан директор ГУП ТПО ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб. Это предприятие как раз и занималось вопросами строительства ФАПов. По словам главы региона, последний из запланированных ФАПов откроет свои двери не позднее 1 октября.

Второй ошибкой он назвал нарушение сроков строительства школы в пос. Кез из-за недобросовестного подрядчика. На данный момент работы завершены, школа откроется в сентябре. Третьей ошибкой, по его мнению, был неправильный выбор типа покрытия дороги Балезино-Сергино. По его словам, на севере Удмуртии нужны «иные подходы» при строительстве дорог, для этого привлекли к исследованию федеральную компанию.

Далее господин Бречалов приступил к освещению результатов работы. В частности, финансовому блоку правительства удалось в течение четырех лет наращивать доходы бюджета, однако в 2020 году произошло существенное снижение на 9 млрд руб. Вместе с тем выросли расходы на 17 млрд руб. Средства потребовалось на дополнительную поддержку населения и экономики в условиях пандемии. Все это понудило правительство наращивать госдолг. С 46 млрд руб в начале 2020 года он вырос до 64 млрд к концу, хотя до этого за три года его уменьшили на 3 млрд.

Господин Бречалов напомнил, что в январе прошла онлайн-встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой глава региона рассказал об инициативе по подготовке индивидуальной программы развития Удмуртии. Сейчас эту программу рассматривает правительство РФ. Позднее отвечая на комментарии депутатов он пояснил, что в программе указаны 52 инвестпроекта, которые можно поддержать финансово сейчас, чтобы затем бюджет получил средства с большим плюсов в виде налоговых поступлений. Это позволит в том числе повысить собственные доходы и снизить госдолг «У нас произошла иная, я бы сказал, особенная ситуация, и я считаю, республика вправе на особое внимание со стороны правительства РФ. В 2019 году, успешном для бюджета, мы отправили в федеральный бюджет 163 млрд руб., в 2020-м — 151 млрд. Помимо дополнительной поддержки из-за пандемии, стандартная дотация в 2020 году была ниже, чем в 2019-м. Это большой вопрос, но развивать эту тему не буду. За первые два месяца мы отправили в федеральный бюджет больше средств, чем некоторые регионы крупнее нас в ПФО»,— подчеркнул глава Удмуртии.

В докладе Александр Бречалов отметил рост несырьевого неэнергетического экспорта, без учета продукции ОПК и автотехники, на 9% до $205,2 млн, доли в экспорте продукции МСП с 12% до 20% — этот показатель достиг $79,4 млн. Объем производства в АПК увеличился на 4 млрд руб. до 71,7 млрд руб., в частности молока произвели 870 тыс. тонн. «Мы все ближе к заветному миллиону»,— сказал глава региона.

Увеличились объемы дорожных работ, произошел рост инвестиций в основной капитал, предприятия ОПК активнее занимались диверсификацией своего производства и наращивали объем выпуска гражданской продукции, реализованы проекты благоустройства и улучшения городской среды. Построено шесть детских садов на 760 мест, два дома культуры, велось строительство пяти школ, две из них начнут работать в сентябре этого года.

«Нельзя не остановиться на важнейших вопросах 2020 года — вопросах здравоохранения. Эта тема была главной на протяжении всего прошедшего года и продолжает оставаться такой и сейчас. Консолидированные расходы отрасли в 2020 году составили 36,7 млрд руб. — это почти на 30% больше, чем по итогам 2019 года»,— отметил господин Бречалов.

Закуплено 110 автомобилей скорой помощи, отремонтировано 73 объекта здравоохранения, проводилось переоснащение ряда больниц и поликлиник. При этом остается острой проблема нехватки медперсонала. По словам главы региона, сейчас требуется более 560 врачей различных специальностей и почти 1600 – среднего медицинского персонала. Для решения этой проблемы разработаны дополнительные меры поддержки и развивают медицинские классы в школах.

При этом в докладе Александр Бречалов не затронул отдельно тему пандемии коронавируса, только отмечал успехи предприятий, достигнутые несмотря на особенности 2020 года, и поддержку со стороны республики в адрес предпринимателей и отдельных категорий граждан. Он также поблагодарил волонтеров, студентом и ординаторов в пандемию. Слово «коронавирус» в докладе не встречается ни разу.

В финале доклада Александр Бречалов напомнил, что был назначен врио главы Удмуртии четыре года назад, и основные достижение команды за это время собрали на специальном сайте удмуртияменяется.рф. «За четыре года в Удмуртии сформировано сообщество людей, это безусловно, которые объединены общей целью, а цель у нас развитие республики. У нас впереди еще очень много работы, поэтому не снижая темпа только вперед»,– заявил господин Бречалов.

После выступили руководители фракций ЛДПР и КПРФ Тимур Ягафаров и Алексей Конорюков, а также замруководителя фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов. «Каждого из нас в той или иной степени коснулась пандемия глобального масштаба. Однако и в этих условиях задачи, поставленные перед правительством, требовали реализации с минимальными потерями, стратегического подхода руководителей всех уровней. При этом ответственность за результат возросла в разы. Считаю, некорректно в условиях ухудшения многих социально-экономических показателей говорить о ситуации в Удмуртии в целом как о недоработках либо успехах исполнительных органов власти»,– отметил господин Ягафаров. По его словам, правительство предприняло необходимые меры для сохранения экономики. Алексей Конорюков обратил внимание на оказанную поддержку сельскому хозяйству, однако есть вопросы по своевременному доведению мер поддержки предприятий. Он отметил, что необходимо решать проблему с распространением в республике борщевика, растения, прикосновение к которому ведет к ожогам. Вызывает тревогу рост госдолга. Анатолий Наумов поблагодарил за разрешение работать крупным предприятиям в пандемию, что позволило сохранить их объемы производства и рабочие места.

Политолог Александр Балицкий отмечает, что доклад главы Удмуртии прошел в «лучших традициях ораторского искусства».

«Не выделяя основные проблемы, он упомянул мелкие ошибки, чтобы доклад не получился тенденциозным и торжественным. Он не стал останавливаться на коронавирусе, хотя именно проблемы в здравоохранении, с кадрами еще острее высветила пандемия. Значительный рост госдолга он также не записал в ошибки, хотя мы все глубже уходим в долговую яму»,– говорит эксперт.

По мнению политолога Наталии Заболотских, признаваться в ошибках – это искусство и всегда сильная позиция, но в данном случае то, что было обозначено руководителем региона – это, скорее, «для заголовков СМИ». «Ситуация с бюджетом в регионе тяжелейшая, именно таким термином она обозначается на федеральном уровне, сферу здравоохранения лихорадит. Если говорить о строительстве, то по ряду объектов, например, по школе на ул. Берша, также были расторгнуты контракты – это чьи ошибки? В общественно-политической сфере – скандал в Борисом Сарнаевым, скандал в Можге – это чьи ошибки?»,– отмечает она.

Госпожа Заболотских напомнила также о докладе Счетной палаты РФ, в котором говорится о выявленных недочетах в реализации в Удмуртии и Ингушетии программы сельской ипотеки. «Надо быть честным, прежде всего перед собой, и если не готов признавать свои ошибки, действительно, то может не стоит и начинать»,– заключила политолог.

Михаил Красильников