Главе Ижевска предъявили лужи

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал городские власти признавать ошибки и говорить о недочетах в работе. Об этом он сказал после доклада главы Ижевска Олега Бекмеметьева об итогах работы в 2020 году. Руководитель региона в целом положительно оценил работу муниципалитета, но напомнил об актуальных проблемах, в частности лужах на тротуарах. По его мнению, именно об этом хотели бы услышать жители города.

На прошедшем 2 апреля расширенном совещании в администрации города глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел итоги социально-экономического развития столицы за 2020 год. Он сообщил, что несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться в минувшем году, основные показатели удалось сохранить от падения. Так, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 0,9% и составил 43,5 млрд рублей. Основным источником наполнения бюджета остается налог на доходы физических лиц. Недобор по этому показателю за 2020 год был прогнозируемым и составил 63 млн руб. Произошел рост поступлений по таким статьям, как налог на имущество и патент. Работа с дебиторской задолженностью позволила вернуть в бюджет 20 млн руб. Мероприятия финансового оздоровления принесли в бюджет дополнительно 155 млн руб.

«За год удалось снизить объем кредитного портфеля, сократить расходы по обеспечению муниципального долга. Второй год подряд городской бюджет демонстрирует нулевые долги по просроченной дебиторской задолженности, хотя два года назад они достигали полумиллиарда рублей»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.

В своем выступлении глава муниципалитета особо отметил, что несмотря на ограничения в пандемию и потерю заказов, флагманам промышленности удалось избежать массовых сокращений, сохранить рабочие места и повысить зарплату на 5,1%. Меры поддержки предпринимателей, принятые из-за пандемии, обошлись бюджету в 240 млн руб., из которых 217 млн невозвратные.

Глава Ижевска подчеркнул позитивные результаты административной реформы. Сокращение количества структурных подразделений и перевод части задач на аутсорсинг позволили сэкономить 110 млн руб. «Наша задача — продолжить формировать эффективный муниципалитет, не потеряв при этом эффективности управления городом и эффективности взаимодействия с горожанами»,— заявил Олег Бекмеметьев.

Также глава города сообщил, что в городе быстрыми темпами ведется строительство нового жилья, социальных учреждений, создается комфортная городская среда. Так, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» появились 15 новых общественных пространств. В этом году будет продолжаться реконструкция социально значимых объектов, беспрецедентная сумма 100 млн руб. выделена на ремонт тротуаров.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил после выступления мэра Ижевска, что по докладу создается ощущение, что ошибок в прошлом году администрацией допущено не было. Он напомнил, что городским властям по-прежнему не удается выйти на «ожидаемый жителями города уровень уборки снега с дорог и тротуаров». Кроме того, есть ошибки и в реализации проектов по строительству объектов. По его словам, в докладе прозвучало, что в этом году будет введена школа на ул. Берша, но не говорилось, что сроки были сорваны.

«Какие причины — людям это не важно. Да, можно объяснять, но это ошибка. Как глава республики я эти ошибки признаю, будем исправляться. Началась оттепель — я это хотел услышать (в докладе — “Ъ”) — по многим тротуарам пройти невозможно, разве что вплавь, на плавсредствах. Почему об этом молчим? Это тоже результат работы. Людей это беспокоит. Нужно понимать, что они благодарны за то, что делается, видят изменения. Поэтому, давайте, будем честны!»,— призвал господин Бречалов.

Глава республики пояснил, что говорит с иронией и его замечание носит характер «напоминания о гигиене», чтобы учесть на будущее. Он отметил, что работа городской команды в целом показывает позитивные результаты. Административная реформа позволила оптимизировать структуру и сократить штат без ущерба эффективности, повысив при этом экономию бюджетных средств. Господин Бречалов дал положительную оценку инициативе запуска счетчика выполненных депутатами наказов избирателей, о которой рассказал в своем выступлении председатель городской думы Фарит Губаев. Он добавил, что городские власти имеют «конструктивного оппонента» в лице общественной палаты, но больше работать им нужно и с бизнес-сообществом.

Комментируя “Ъ-Удмуртия” доклад главы Ижевска, председатель постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Гарипов подчеркнул, что, исходя из сложившейся в минувшем году ситуации, муниципальные власти сделали все возможное, чтобы обеспечить нормальное функционирование системы жизнеобеспечения города. Для решения вопросов городской инфраструктуры необходим комплексный подход. «Проблема затопления тротуаров действительно стоит остро. Необходимо понимать, что в данном случае факторов, влияющих на это несколько. Это, в том числе, погодные условия, действия подрядчиков, определение ответственных за проблемные участки. В последние десять лет тротуары строятся вровень с бордюрами, чтобы вода не накапливалась и могла стекать с них. Однако при столкновении погодных условий — дождя и тающего снега, вода не успевает впитаться и образовываются лужи. Кроме того, проблемные участки возникают на местах перекопов, где устранялись порывы. Уложить асфальт на этих участках технически возможно только в летний период. В любом случае, администрацией принимаются меры по решению этой проблемы»,— пояснил Алексей Гарипов.

Политолог Александр Балицкий заметил, что Олег Бекмеметьев хорошо знает существующие в городе проблемы и, как правило, говорит о них открыто. «Признаком хорошего политического тона является в подобных выступлениях в меру говорить о плюсах и минусах. Почему об ошибках и проблемах не было сказано в этом докладе, не понятно, ведь обычно глава города их не скрывает»,— говорит эксперт.

Евгения Головкова, Михаил Красильников