Ивановский губернатор попросил МИД помочь задержанному в Дубае за фотосессию с обнаженными

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился в МИД РФ из-за задержания в ОАЭ бизнесмена Алексея Концова за фотосессию с обнаженными девушками. IT-компания предпринимателя Involta основана и зарегистрирована в Иваново.

«В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку»,— написал господин Воскресенский в Instagram.

Бизнесмен Алексей Концов Фото: Instagram.com / alexkontsov

Накануне стало известно о задержании в Дубае 12 человек за фотосессию с обнаженными девушками в одном из высотных зданий в курортном районе. Среди задержанных один россиянин. Участницам грозит до полугода заключения и штраф до 5 тыс. дирхамов (больше 100 тыс. руб.), а организатору — более длительный срок и штраф до 500 тыс. дирхамов (10,5 млн руб.).

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ FM” «Фотосессию в Дубае разберут по свидетелям».